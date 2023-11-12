شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول مركبة SpaceX Dragon إلى محطة الفضاء الدولية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت كبسولة شحن SpaceX Dragon إلى محطة الفضاء الدولية، محملة بأطنان من الإمدادات الجديدة لطاقم رواد الفضاء فى المختبر المداري، وكانت شركة SpaceX قد أطلقت سفينة إعادة الإمداد الروبوتية Dragon على متن صاروخ Falcon 9 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا مساء الخميس (9 نوفمبر)، لتبدأ مهمة الشحن CRS-29 التابعة للشركة لصالح وكالة ناسا.

وبحسب موقع space الأمريكى، التحمت المركبة دراجون بمحطة الفضاء الدولية الساعة 5:07 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1007 بتوقيت جرينتش)، أي قبل حوالي 14 دقيقة من الموعد المقرر، وتحمل Dragon أكثر من (2950 كيلوجرامًا) من الإمدادات والأجهزة العلمية على CRS-29، وهي مهمة الشحن التاسعة والعشرين التى ترسلها SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا.

ومن بين المعدات العلمية تجربة ناسا تسمى AWE، أو "تجربة الموجات الجوية"، والتي ستدرس موجات الجاذبية في الغلاف الجوي للأرض، ومن بين المشاريع أيضًا مشروع ILLUMA-T التابع للوكالة (اختصار لـ "عرض مودم مستخدم مدار أرضي منخفض ومحطة مكبر للصوت" لـ "ترحيل اتصالات الليزر المتكاملة").

وستختبر ILLUMA-T اتصالات ليزر عالية السرعة في المدار، وتتبادل الإشارات مع عرض ترحيل اتصالات الليزر، وهو أداة تم إطلاقها على متن قمر صناعي عسكري أمريكي في ديسمبر 2021.

وبعيدًا عن الجانب العلمي، تقوم دراجون أيضًا بإحضار بعض هدايا العطلة لرواد فضاء محطة الفضاء الدولية على متن هذه الرحلة، بما في ذلك الكابتشينو بتوابل اليقطين والديك الرومي وصلصة التوت البري، حسبما قال مسؤولون في ناسا.