شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. إنشاء صندوق لتعزيز أعمال الفضاء بـ 6.6 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة اليابانية إنشاء صندوق بقيمة تريليون ين، "6.6 مليار دولار"، على مدار 10 أعوام، من أجل "وكالة استكشاف الفضاء اليابانية"، لتعزيز الأعمال المتعلقة بالفضاء.

ويستهدف تحقيق هدف الحكومة المتمثل في مضاعفة حجم أعمال السوق المحلية المتعلقة بالفضاء، من نحو 26 مليار دولار إلى 52 مليار دولار في مطلع ثلاثينيات القرن الحالي.

صندوق استراتيجية الفضاء في اليابان

وتخطط الحكومة إلى تخصيص تمويل الصندوق للشركات والجامعات والكيانات الأخرى، لدعم تطوير تكنولوجيا الفضاء.

يأتي هذا فيما تشتد المنافسة العالمية في مجال استكشاف الفضاء، مع القطاع الخاص، الذي يشمل شركة "سبيس إكس" الأمريكية المملوكة لرجل الأعمال الشهير إيلون ماسك.

قمر صناعي لرصد الانبعاثات

من جهة أطلقت شركة مراقبة الانبعاثات الكندية جي إتش جي سات، قمرًا صناعيًا يهدف إلى رصد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المنشآت الفردية مثل مصانع الفحم ومصانع الصلب من الفضاء لأول مرة.

ويسمى القمر الصناعي، فانجارد، وأُطلق من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا، وتستخدم تكنولوجيا عصر الفضاء بشكل متزايد لمحاسبة الصناعات الملوثة على مساهماتها في تغير المناخ.