تكنولوجيا: شركة Fitbit تنسحب من السوق العالمية وتتوقف عن المبيعات في ما يقرب من 30 دولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في قرار استراتيجي تم وضعه تحت الرادار إلى حد كبير، أعلنت شركة جوجل، الشركة الأم لشركة Fitbit، عن وقف مبيعات منتجات Fitbit في 29 دولة حول العالم. وقد أثرت هذه الخطوة على مناطق في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

وتشمل الدول الأوروبية التي لن تتمكن بعد الآن من شراء منتجات Fitbit كرواتيا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا.

وقد تم بالفعل إيقاف Fitbit Premium في هذه البلدان، اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023. ومع ذلك، لا تزال Fitbit Charge 6 متاحًا للشراء في البرتغال من خلال متجر جوجل. وامتد أيضًا توقف مبيعات Fitbit إلى المكسيك وجميع دول أمريكا اللاتينية.

لم يتم الكشف عن التواريخ المحددة لعمليات الإزالة هذه، لكن منتجات Fitbit لم تعد متاحة للشراء في هذه المناطق.

وفي وقت سابق من شهر أغسطس، توقفت جوجل أيضًا عن تجديد عضويات Fitbit Premium ومبيعات المنتجات في عددقليل من الدول الآسيوية، بما في ذلك هونج كونج وكوريا وماليزيا وتايلاند والفلبين.

ونتيجة لهذه الانسحابات من السوق، تبيع Fitbit الآن المنتجات في 23 دولة فقط.

في بيان لـ Android Authority، تقول جوجل: “لقد أبلغنا أننا سنتوقف عن بيع منتجات Fitbit في بلدان محددة لمواءمة مجموعة أجهزتنا لرسم خريطة أقرب إلى توفر Pixel الإقليمي“.

وعلى الرغم من هذا التراجع عن أسواق معينة، فقد أكدت Fitbit للعملاء الحاليين أن أجهزتهم ستستمر في تلقي تحديثات البرامج والأمان، ولن يتأثر دعم العملاء.

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