شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على الجيل الثانى من سماعة الرأس Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الأشهر القليلة الماضية، كشف تقارير يفيد بأن شركة Apple تعمل على الجيل الثاني من سماعات الرأسAR/VR، على الرغم من أنه لم تتم مشاركة سوى القليل من التفاصيل حول الجهاز، وفقاً لموقع macrumors.

تحمل سماعة الرأس Apple Vision Pro من الجيل الثاني، والمعروفة داخليًا تحت الاسم الرمزي Project Alaska ومعرف الجهاز N109، تشابهًا مذهلاً مع الجيل الأول من Vision Pro الذي تم الإعلان عنه في WWDC 2023، بينما يحافظ الجهاز على الشكل الجمالي المنحني وموضع الزر للرؤية الأولى Pro، ومن المتوقع أن يكون موضع السماعة مختلفًا.

لا تتضمن التصميمات المبكرة لسماعات رأس Apple من الجيل الثاني المناطق الدائرية التي تحتوي على مكبرات الصوت في طراز الجيل الأول، وبدلاً من ذلك، تتميز سماعة الرأس بأذرع مسطحة وموحدة، وتحتوي الوثائق المتعلقة بمشروع ألاسكا على إشارات إلى ملحق صوتي غير وصفي، ربما مكبر صوت خارجي، في مرحلة ما من التطوير، كان هناك تكوينان مختلفان للتصميم للفتحات العلوية – أحدهما هو نفس فتحات التهوية الموجودة في الجيل الأول من ‌Apple Vision Pro‌، والأخير يضم مجموعتين من فتحات السماعات الصغيرة.

هناك اختلاف رئيسي آخر يتعلق بالأشرطة الخلفية، تتميز سماعات الرأس من الجيل الثاني بأشرطة أبسط في التصميم والمظهر، وتذكرنا إلى حد ما بالأشرطة المسطحة الموجودة عادة في حقائب الكمبيوتر المحمول أو حقائب الظهر، وأشارت شائعات سابقة إلى أن سماعة الرأس القادمة من Apple يمكن أن تكون أرخص من Vision Pro، كما أن تصميم الأشرطة الخلفية لسماعة الرأس من الجيل الثاني يضفي بعض المصداقية على هذه النظرية، ومن المفترض أن تكون الأشرطة الأكثر انسيابية أسهل في الإنتاج الضخم، مما قد يؤدي إلى انخفاض السعر الإجمالي للمستهلكين النهائيين.

إلى جانب إمكانية وجود ملحق صوتي، تشير المعلومات إلى أن شركة Apple لديها خطط لحزمة بطارية خارجية، على غرار حزمة البطارية المستخدمة في الجيل الأول من ‌ Apple Vision Pro‌

فيما يتعلق بالأجهزة، وسيستمر الجيل الثاني من Vision Pro في تضمين مجموعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار المشابهة لتلك الموجودة في سماعة الرأس الأولى، لنكون أكثر تحديدًا، سيحتوي الجهاز على بوصلة، ومستشعر الإضاءة المحيطة، ومقياس المغناطيسية، والجيروسكوب، وكلها موجودة بالفعل في iPhone بالنسبة للاتصال، ستدعم سماعات الرأس من الجيل الثاني من Apple شبكة Wi-Fi وBluetooth 5 والصوت ذي زمن الاستجابة المنخفض للغاية.

مكونات الأجهزة الرئيسية لسماعة رأس Apple من الجيل الثاني:

2 شاشات OLED صغيرة الحجم.

1 كاميرا ترو ديبث.

4 كاميرات رؤية كمبيوتر.

2 كاميرا RGB.

2 مصابيح تعمل بالأشعة تحت الحمراء منخفضة الإضاءة.

تشير المعلومات الحالية إلى أنه من المقرر أن يدخل الجيل الثاني من سماعات رأس Apple في مرحلة اختبار التحقق من صحة المنتج (PVT) من التطوير في عام 2025، مما يشير إلى تاريخ الإصدار في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026.