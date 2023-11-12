شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهرجان "11- 11" للتسوق أونلاين يكشف تفضيلات المستهلكين فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر المستهلكون الصينيون الشباب اهتمامًا متزايدًا بالعلامات التجارية المحلية بينما تستمر المنتجات المستوردة في اكتساب شعبية، وفقًا لرؤى شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة JD، حيث أظهر تحليل بيانات التسوق الكبيرة على موقع JD خلال ازدهار التسوق عبر الإنترنت السنوي في البلاد "Double 11" أن حوالي 62 في المائة من الإنفاق على منتجات العلامات التجارية المحلية يتم من قبل المستهلكين الذين ولدوا في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بحسب "شينخوا".

وتتميز موجة التسوق عبر الإنترنت بخصومات واسعة النطاق وثقيلة، وتستمر عادة من أواخر أكتوبر إلى منتصف نوفمبر، مع ذروتها غالبًا في 11 نوفمبر، ومن ناحية أخرى، شهدت الأجنحة الوطنية التي تبيع التخصصات المحلية للدول الأجنبية ومحلات السوبر ماركت عبر الإنترنت التي تبيع المنتجات المستوردة على منصة التجارة الإلكترونية ارتفاع إجمالي معاملاتها بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وأشارت بيانات موقع JD إلى أن المنتجات من الدول الأوروبية تحظى بشعبية كبيرة، خاصة تلك القادمة من فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا، مضيفة أن مستحضرات التجميل ومنتجات الأم والرضع والمنتجات الصحية من أكثر السلع مبيعا.

تم تقديم "Double 11" لأول مرة في عام 2009، واستمر في رؤية تدفق الإنفاق القوي لواحدة من أكبر أسواق الاستهلاك في العالم، وحطم عدد التجار المشاركين في الحملات الترويجية "Double 11" الخاصة بـ JD الرقم القياسي مرة أخرى، حيث زاد بأكثر من 1.5 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أكثر من 60 علامة تجارية مبيعات تجاوزت مليار يوان (حوالي 137.2 مليون دولار أمريكي) على موقع JD خلال مهرجان التسوق عبر الإنترنت.