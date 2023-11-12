شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخبر ميزة جديدة لعرض المشاركات من X وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر شركة جوجل، ميزة جديدة في نتائج البحث الخاصة بها، من شأنها عرض المشاركات من كل من إكس تويتر سابقا وإنستجرام، ومن المحتمل أن تكون الميزة التي يطلق عليها اسم "منشورات من"، في المراحل الأولى من الاختبار، لذلك لم يرها الجميع بعد.

وفقا لتقرير 9to5google، يعرض قسم "منشورات من" مجموعة مختارة من التغريدات ومنشورات إنستجرام ذات الصلة، عندما يبحث المستخدم عن استعلام.

وتتمثل إحدى الفوائد المحتملة لقسم "المشاركات من" في أنه يمكن أن يساعد المستخدمين في العثور على مزيد من المعلومات الحديثة وذات الصلة بموضوعات معينة، على سبيل المثال، إذا كان المستخدم يبحث عن معلومات حول حدث إخباري، فإن قسم "منشورات من" يمكن أن يعرض له تغريدات ومنشورات على إنستجرام من الصحفيين وشهود العيان الذين يقدمون تقارير عن الحدث في الوقت الفعلي.

وقد يكون لقسم "المشاركات من" بعض العيوب المحتملة، فقد يجعل من الصعب على المستخدمين العثور على مصادر موثوقة وجديرة بالثقة للمعلومات، كما قد يؤدي ذلك إلى نشر معلومات كاذبة أو مضللة، إلا أن الميزة مازالت في مرحلة الاختبار وقد تعمل جوجل على معالجة هذه المشكلات.

ومن السابق لأوانه تحديد ما إذا كان قسم "منشورات من" سيكون إضافة إيجابية أو سلبية لنتائج بحث جوجل، لكن من المهم معرفة طريقة تنفيذ جوجل د لهذه الميزة وكيفية استجابة المستخدمين.