تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم هواتف Redmi K70 وK70 Pro المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم العملاق الصيني شاومي للأسواق قريباً سلسلة هواتف Redmi K70، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم الإصدارات المرتقبة قبل الإعلان الرسمي.

رصدت صور مسربة على منصة Weibo توضح تصميم هواتف Redmi K70، وRedmi K70 Pro، حيث توضح الصورة الأولى المسربة من حملة شاومي الترويجية تصميم هاتف Redmi K70 باللون الأبيض، حيث يضم الهاتف ثلاثة من الكاميرات مع فلاش LED.

كما يظهر الهاتف بحواف لامعة، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بإطار مميز بتصميم معدني، من جانب أخر ظهر هاتف Redmi K70 Pro في الصور المسربة باللون الأسود الذي يضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم K70 Pro ميكروفون في الحافة العلوية، مع ماسح IR ومكبر صوتي بتصميم شبكي، بينما يضم الجزء السفلي مكبر صوتي شبكي أخر، مع منفذ USB C، وميكرفون وفتحة لشريحة SIM.

ولقد كشفت تسريبات أخرى خطط شاومي لدعم هواتف Redmi K70 وK70 Pro برقاقات معالج Snapdragon 8 Gen 2 وSnapdragon 8 Gen 3.

أيضاً من المقرر أن تقدم شاومي إصدار أخر في السلسلة بتكلفة أقل Redmi K70e والذي يأتي برقاقة معالج Dimensity 8300.

كما تدعم شاومي هاتفي Redmi K70 وK70 Pro بشاشات OLED بتصميم مسطح، على أن يتميز هاتف K70 بدقة عرض 1.5K، بينما يأتي هاتف Pro بدقة عرض 2K.

ومن المقرر أن تنطلق هذه السلسلة للأسواق بواجهة HyperOS ونظام تشغيل Android 14، ويأتي الإصدار الرئيسي بقدرة بطارية 5000 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، بينما يضم إصدار Pro بطارية بقدرة 5120 mAh ويدعم أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

أيضاً تقدم شاومي الإصدار منخفض التكلفة K70e بقدرة بطارية 5500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 90W، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه السلسلة خلال شهر نوفمبر الحالي.

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