تكنولوجيا: تسريبات مصورة توضح تصميم Huawei Pocket S2 القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف المميزة بتصميم صدفي قابل للطي Huawei Pocket S2، ولقد كشفت التسريبات المصورة التي نشرت اليوم عن تصميم هذا الإصدار.

قدمت العملاق الصيني للأسواق اثنان من الهواتف المميزة بتصميم صدفي، حيث انطلق هاتف P50 Pocket في حدث عقد في شهر ديسمبر من عام 2021 في السوق الصيني، بينما كشفت هواوي عن هاتف Pocket S في شهر نوفمبر من عام 2022.

وينطلق إصدار هواوي القادم بعلامة Pocket S2 التجارية في السوق الصيني، ولقد أوضحت الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت اليوم تصميم هذا الإصدار الذي يضم اثنان من الدوائر في الغطاء الخلفي لإعدادات الكاميرة الخلفية وشاشة صغيرة الحجم.

وتتضمن الدائرة الأولى إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع فلاش LED، بتصميم يحاكي Honor Magic 6، بينما تتضمن الدائرة الثانية شاشة صغيرة الحجم.

أيضاً من المقرر أن تعمل الشاشة الصغيرة على عرض بعض المعلومات مثل التوقيت، والإشعارات، ويضم الهاتف في الجانب الأيمن زر التحكم في مستوى الصوتيات كما يأتي مستشعر البصمة مدمج في الإطار الأيمن أيضاً.

ولقد كشفت تسريبات نشرت عبر “Teme” بعض التفاصيل حول Huawei Pocket S2 الذي يعرف الآن برمز LEM، حيث تشير التسريبات إلى أن هواوي تطلق هذا الإصدار رسمياً في حدث يعقد في شهر ديسمبر، على أن تقدم سلسلة Nova 12 خلال الحدث.

وتشير التوقعات إلى أن حدث هواوي يعقد في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، ومن المتوقع أن يضم هاتف هواوي الصدفي القابل للطي إصدار جديد من سلسلة معالجات Kirin 8.

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