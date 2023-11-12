شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السيارة الرياضية الطائرة Switchblade تنجح فى أول رحلة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت السيارة الطائرة التي تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه إسترليني أول رحلة لها بنجاح، حيث تمكنت السيارة الطائرة Samson Sky Switchblade من التحليق على ارتفاع 500 قدم خلال رحلتها الأولى في ولاية واشنطن مؤخرًا، وفقاً لصحيفة "مترو".

أعلنت الشركة أن طيار الاختبار المخضرم روبرت "موهلي" طار فوق المطار والتلال المحيطة به، وظل في الجو لمدة ست دقائق تقريبًا قبل أن يهبط بخفة على الأرض، وقد تلقت السيارة ذات المقعدين التي طال انتظارها بالفعل 2300 حجز من 57 دولة وجميع الولايات الخمسين في الولايات المتحدة.

إن Switchblade عبارة عن مركبة ذات ثلاث عجلات، وهي مركبة قانونية يمكن ركنها في "الجراج" الخاص بك.

يقود المالك السيارة إلى مطار قريب، حيث تتأرجح الأجنحة ويمتد الذيل في أقل من ثلاث دقائق، ويمكن بعد ذلك نقل الطائرة إلى المطار الأقرب إلى وجهتك - بسرعة تصل إلى 200 ميل في الساعة وفي نطاق 450 ميلاً، ويمكن أن تصل إلى ارتفاعات تصل إلى 13000 قدم.

عند الهبوط، يقوم المستخدمون بتحويل السيارة الرياضية الطائرة مرة أخرى إلى وضع القيادة - حيث يتم تخزين الأجنحة والذيل بأمان وحمايتها - والقيادة إلى وجهتهم النهائية.

تأتي كل Switchblade في شكل مجموعة DIY، والتي تتضمن المحرك وناقل الحركة وإلكترونيات الطيران والديكورات الداخلية وبرنامج مساعدة Samson Builder.

وقال سام بوسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Samson Sky ومصمم Switchblade: "اليوم هو تتويج لسنوات عديدة من العمل الشاق والمثابرة لجعل رؤية السيارة الرياضية الطائرة حقيقة واقعة".

سيستخدم فريق Samson بيانات اختبار الطيران لوضع اللمسات الأخيرة على هندسة الإنتاج وبناء العديد من نماذج الإنتاج الأولية.

يأتي Switchblade في نوعين من المعدات، إصدار بقيمة 139 ألف جنيه إسترليني يسمح للطيار بالعمل في ظروف جوية صافية، ونموذج بقيمة 160 ألف جنيه إسترليني يمكنه الطيران في ظل ظروف جوية مختلفة، بما في ذلك في السحب وبدون رؤية.

تحتوي السيارة على نظام كهربائي فريد من نوعه، يستخدم غاز السيارات العادي الخالي من الرصاص بدلاً من وقود الطائرات المحتوي على الرصاص.