تكنولوجيا: تقرير يؤكد تأجيل موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة Oppo Reno 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغلت سلسلة Oppo Reno 11 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، واليوم تؤكد أحدث التقارير على تأجيل موعد الإعلان الرسمي عن هذه الإصدارات.

تخطط شركة Oppo لإطلاق هواتف Oppo Reno 11، وOppo Reno 11 Pro في السوق الصيني قريباً، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن Oppo تقدم هذه الإصدارات في نفس الموعد المقرر لإطلاق سلسلة Honor 100 في 23 من شهر نوفمبر الجاري.

ولقد أكدت Honor بشكل رسمي على موعد الحدث القادم للشركة، بينما لم تؤكد Oppo بشكل رسمي حتى الآن على موعد الإعلان عن سلسلة Reno 11.

ولقد كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة تؤكد تأجيل موعد الإعلان عن سلسلة Reno 11 إلى شهر ديسمبر المقبل.

كما أوضح مصدر التسريبات أن شركة وان بلس تستعد لإطلاق OnePlus 12 في شهر نوفمبر في السوق الصيني، على أن تقدم BOE الشاشة لهذا الإصدار وأيضاً هاتف Ace 3.

من جانب أخر تم تأجيل موعد الإعلان عن سلسلة Reno 11 إلى شهر ديسمبر، على أن تقدم Oppo جهاز Oppo Pad Air 2 اللوحي أيضاً خلال الحدث.

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