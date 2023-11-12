تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي بتكلفة أقل العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في العمل على الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي الذي يتضمن هاتفي Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6، إلا أن تقرير جديد كشف عن خطط العملاق الكوري لإطلاق هاتف قابل للطي بتكلفة أقل في 2024.

تعد العملاق الكوري سامسونج من أكبر الشركات المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي، ومن جديد تستعد سامسونج للمنافسة بجيل جديد من الهواتف القابلة للطي.

وتشير التقارير إلى أن سامسونج تخطط للتوسع في أسواق جديدة بإصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي، لذا تخطط الشركة لإطلاق إصدار بتكلفة أقل للأسواق.

من جانب أخر بدأت عدد من الشركات في منافسة سامسونج في السوق الصيني في فئة الهواتف القابلة للطي، حيث قدمت وان بلس إصدارها الأول Open، بينما قدمت موتورولا هاتف Razr 40 الذي انطلق في سوق أمريكا الشمالية بعنوان Razr Gen 3.

ولقد أوضح التقرير الذي نشر عبر “Trendforce” خطط سامسونج وهواوي لإطلاق إصدارات بتكلفة منخفضة من الهواتف القابلة للطي بدءاً من 2024.

وتشير تسريبات نشرت عبر “@Tech_Reve” أن متوسط السعر المتوقع لإصدار سامسونج منخفض التكلفة من الهواتف القابلة للطي يتراوح بين 400 إلى 500 دولار، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج الهاتف بعلامة Flip6 FE التجارية.

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