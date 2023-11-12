شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تختبر "فتحة مثقوبة" لهاتف iPhone 16 Pro بدلا من Dynamic Island والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن سلسلة iPhone 15 لا تزال جديدة نسبيًا، فإن الشائعات حول iPhone 16 تنتشر بالفعل، واحدة من أكثر الشائعات إثارة للاهتمام هي إمكانية وجود فتحة مثقوبة لتحل محل Dynamic Island في طرازات iPhone 16 Pro.

وتعد جزيرة Dynamic Island، التي تم تقديمها مع iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، عنصر تصميم فريد يضم الكاميرا الأمامية ومستشعرات Face ID، وعلى الرغم من أنه تلقى آراء متباينة، فليس هناك شك في أنه كان موضوعًا للمحادثة.

ووفقًا للمرشد Majin Bu، تختبر شركة أبل حاليًا نموذجًا أوليًا لجهاز iPhone 16 Pro بفتحة مثقوبة بدلاً من Dynamic Island، وسيكون هذا تغييرًا كبيرًا، لأنه سيلغي الحاجة إلى فتحة على شكل حبة والتي كانت السمة المميزة لأجهزة iPhone الحديثة.

ومع ذلك، يعتقد محللون آخرون، مثل روس يونج من شركة Display Supply Chain Consultants (DSCC)، أن الجزيرة الديناميكية موجودة لتبقى لمدة عام آخر على الأقل، ويتوقع يونغ أن جميع طرازات iPhone 16 الأربعة ستحتوي على Dynamic Island وأن أكبر تغييرات العرض ستأتي في شكل شاشات أكبر لنماذج Pro.

وفي عام 2025، يتوقع يونج رؤية المزيد من التغييرات المهمة، حيث تتوافق الطرز غير الاحترافية مع أحجام الشاشة للنماذج الاحترافية، وهذا يعني أن كلاً من iPhone 17 وiPhone 17 Pro سيحتويان على شاشة بحجم 6.3 بوصة، بينما سيحتوي كل من iPhone 17 Plus وiPhone 17 Pro Max على شاشة بحجم 6.9 بوصة.

ويتوقع يونج أيضًا أن تظل تقنية Dynamic Island موجودة في الطرز غير الاحترافية في عام 2025، ولأول مرة، سيتم استخدام شاشة ProMotion 120 هرتز في الهواتف الأقل تكلفة.

أما بالنسبة لسلسلة iPhone 17 Pro، فيعتقد يونج أن شركة Apple ستنتقل إلى وحدة Face ID الموجودة أسفل الشاشة مع فتحة مثقوبة على الشاشة. سيكون هذا خطوة كبيرة إلى الأمام من حيث التصميم، لأنه سيلغي الحاجة إلى أي قواطع مرئية على الشاشة.