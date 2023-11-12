شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تضيف ألعابا لمشتركيها من خلال أجهزة التليفزيون والكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح منصة بث الفيديو الشهيرة نتفليكس، ومقرها الولايات المتحدة لمشتركيها ممارسة الألعاب على منصات متعددة، يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الألعاب على الأجهزة المحمولة (أجهزة آيفون وأندرويد) بالإضافة إلى أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

كشفت الشركة خلال حدث Geeked Week، عن أن بعض العناوين الإضافية في طريقها إلى الخدمة، تشمل بعض الكلاسيكيات المستقلة أيضًا.

إليك جميع العناوين التي يمكن الوصول إليها من خلال نتفليكس على الأجهزة المحمولة. Hades ستكون لعبة rogue-lite Dungeon Crawler هذه، والتي تم إطلاقها في عام 2020، متاحة قريبًا في نتفليكس على نظام iOS.

لكن يتعين على مستخدمي أندرويد الانتظار لفترة أطول قبل الوصول إلى هذه اللعبة التي تركز كثيرًا على إمكانية إعادة اللعب.

في هذه اللعبة، يتعين على المستخدمين اللعب بشخصية Zagreus، حيث يتعين على اللاعبين العودة إلى البداية عندما بخسرون، ستكون كل جولة مختلفة.

يحتوي Hades الحائز على جائزة Hugo أيضًا على قائمة غنية من الشخصيات.

Braid سيكون عنوان Braid الكلاسيكي لمعالجة الوقت متاحًا لمستخدمي iOS وAndroid، حيث يتميز إصدار Braid Anniversary Edition بصوت مطور ومرئيات معاد رسمها يدويًا ورسوم متحركة جديدة "وعالم جديد تمامًا من الألغاز التي يجب حلها".

ستتضمن اللعبة أيضًا أكثر من 15 ساعة من التعليقات التي تناقش تصميم اللعبة وبرمجتها وجوانب أخرى من التطوير.

Zelda

سيكون عنوان المغامرة الشبيه بـ Zelda هذا قريبًا على الهاتف المحمول حصريًا لمشتركي Netflix، سيتمكن اللاعبون من التحكم في غراب مكلف بجمع الأرواح لصالح مقر لجنة Reaping Commission، وهو كيان بيروقراطي في الحياة الآخرة.

ألعاب أخرى من بين سلسلة من العناوين المستندة إلى عروض وأفلام الشركة، فإن عنوان الحركة الرائع Katana Zero في طريقه أيضًا إلى Netflix Games، و Shadow and Bone: Enter the Fold، الذي تدور أحداثه بين الموسمين الأولين من العرض.

وهناك لعبة مستوحاة من واحدة من أكبر نجاحات نتفليكس في طريقها أيضًا، سيسمح Money Heist للمستخدمين بالمشاركة في نسخة من السلسلة الأصلية للامتياز، حيث ستصل إلي جانب السلسلة الفرعية Berlin.