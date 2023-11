تكنولوجيا: نتفليكس تضيف ألعابا لمشتركيها من خلال أجهزة التليفزيون والكمبيوتر

القاهرة - سامية سيد - تتيح منصة بث الفيديو الشهيرة نتفليكس، ومقرها الولايات المتحدة لمشتركيها ممارسة الألعاب على منصات متعددة، يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الألعاب على الأجهزة المحمولة (أجهزة آيفون وأندرويد) بالإضافة إلى أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

كشفت الشركة خلال حدث Geeked Week، عن أن بعض العناوين الإضافية في طريقها إلى الخدمة، تشمل بعض الكلاسيكيات المستقلة أيضًا.

لكن يتعين على مستخدمي أندرويد الانتظار لفترة أطول قبل الوصول إلى هذه اللعبة التي تركز كثيرًا على إمكانية إعادة اللعب.

في هذه اللعبة، يتعين على المستخدمين اللعب بشخصية Zagreus، حيث يتعين على اللاعبين العودة إلى البداية عندما بخسرون، ستكون كل جولة مختلفة.

يحتوي Hades الحائز على جائزة Hugo أيضًا على قائمة غنية من الشخصيات.

ستتضمن اللعبة أيضًا أكثر من 15 ساعة من التعليقات التي تناقش تصميم اللعبة وبرمجتها وجوانب أخرى من التطوير.

Zelda

سيكون عنوان المغامرة الشبيه بـ Zelda هذا قريبًا على الهاتف المحمول حصريًا لمشتركي Netflix، سيتمكن اللاعبون من التحكم في غراب مكلف بجمع الأرواح لصالح مقر لجنة Reaping Commission، وهو كيان بيروقراطي في الحياة الآخرة.

ألعاب أخرى

من بين سلسلة من العناوين المستندة إلى عروض وأفلام الشركة، فإن عنوان الحركة الرائع Katana Zero في طريقه أيضًا إلى Netflix Games، و Shadow and Bone: Enter the Fold، الذي تدور أحداثه بين الموسمين الأولين من العرض.