تكنولوجيا: مايكروسوفت تقرر إغلاق متجر تطبيقات Windows 10 Mobile

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق البرمجيات مايكروسوفت في إنهاء نظام Windows 10 Mobile بشكل تدريجي في السنوات الماضية، واليوم تقرر الشركة إغلاق متجر التطبيقات الخاص بنظام التشغيل.

قامت مايكروسوفت بإغلاق الوظائف الرئيسية لنظام تشغيل Windows 10 Mobile بهدف إنهاء المنصة بشكل تام.

ولقد طور نظام التشغيل لدعم هواتف Windows التي تشمل سلسلة Lumia 950 التي تميزت بنظام Windows 10 والتي قدمت في 2015.

أيضاً تم إعلام المستخدمين أن متجر تطبيقات Windows 10 Mobile لا يمكن الوصول إليه حيث لا يمكن الوصول إلى الصفحة الرئيسية أو صفحات تحميل التطبيقات، كما أن تحديثات التطبيقات لا تدعم التحميل.

ولقد بدأت مايكروسوفت في ديسمبر من عام 2019 بالتوقف عن دعم جميع هواتف Windows 10 Mobile، حيث كانت البداية لإغلاق المنصة بشكل نهائي، أيضاً قامت مايكروسوفت بإنهاء متجر تطبيقات Windows Phone 8.1 خلال نفس الفترة.

ورغم توقف مايكروسوفت عن دعم الأجهزة إلا أن متجر تطبيقات Microsoft Store إستمر في العمل لبعض الوقت، حيث أكدت عملاق البرمجيات على أن دعم التطبيقات يعود لتقدير المطوريين.

يذكر أن عملاق البرمجيات تتجه للتركيز في الفترة الأخيرة على تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي إلى جانب سوق أجهزة الحاسب، كما أشارت بعض التفاصيل إلى أن مايكروسوفت بدأت العمل على تطوير Windows 12.

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