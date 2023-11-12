تكنولوجيا: موتورولا تطلق هاتف Moto Razr 40 Ultra باللون الأزرق في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة موتورولا في السوق الهندي اليوم عن هاتف Moto Razr 40 Ultra القابل للطي باللون الأزرق “Glacier”.

كانت شركة موتورولا قد أطلقت Moto Razr 40 Ultra للمرة الأولى في شهر يوليو الماضي، ولقد توفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأرجواني.

واليوم تطلق الشركة الهاتف الصدفي القابل للطي بإختيار جديد في الألوان هو اللون الأزرق “Glacier”، كما أن الهاتف يتوفر بخصم كبير في موقع أمازون الهند.

ويتميز Moto Razr 40 Ultra بشاشة pOLED بحجم 6.79 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 165Hz، ونسبة سطوع 1400 nit، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10+.

أيضاً يضم الهاتف شاشة خارجية بحجم 3.6 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass 7، ويدعم مفصل الشاشة الهاتف بميزة الطي بشكل مسطح.

وفي إعدادات الكاميرة تقدم موتورولا هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع مع عدسات macro، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 3800 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، وينطلق بنظام تشغيل Android 13، ويدعم الهاتف معايير IP52، وتقنية Wi-Fi6E، والبلوتوث 5.3، كما يضم منفذ USB-C، ويدعم الإتصال بشبكات 5G.

المصدر

اعلان





