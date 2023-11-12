تكنولوجيا: Porsche تطلق مكبر PDS20 الصوتي المحمول بعمر شحن 10 ساعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت “Porsche Design” مكبر صوتي محمول PDS20 في أسواق أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعمر شحن يصل إلى 10 ساعات.

يتميز تصميم مكبر PDS20 الصوتي بشريط يدعم المستخدم بميزة التنقل بسلاسة، كما يضم الجهاز اثنان من مكبرات radiator السلبية، مع مضخم صوتي بحجم 1.75 إنش.

ويدعم Porsche Design PDS20 إقتران اثنان من الوحدات من المكبر الصوتي لإخراج صوتيات متوازنة، كما يمكن التحكم في المكبر الصوتي من خلال عناصر التحكم باللمس أو عبر إلقاء أوامر للمساعد الرقمي.

كما يأتي الجهاز ببطارية مدمجة تدعم العمل لفترات طويلة قبل أن تحتاج للشحن من جديد، ويدعم الجهاز الشحن عبر كابل USB-A إلى USB-C، على أن يتم الشحن الكامل خلال 3 ساعات، ويدعم هذا الإصدار معايير IP67 لمقاومة الماء والغبار.

ويتميز Porsche Design PDS20 بتصميم دائري بغطاء من الألومنيوم مع طبقة خارجية من النسيج، ويتميز الجهاز بأبعاد 43 في 94 في 94مم، ووزن 302 جرام، ويتوفر بألوان الأخضر والرمادي بسعر 245 دولار.

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