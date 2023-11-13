شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: لن نزيد أسعار المنتجات لتعويض تكاليف أهدافنا البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب شركة Apple من هدفها المتمثل في أن تصبح محايدة تمامًا للكربون بحلول عام 2030، تريد الشركة التأكد من أن العملاء يعرفون أنهم لا يدفعون علاوة مقابل الأجهزة الجديدة، وفقاً لموقع 9to5mac.

وفي حديثها في مؤتمر Reuters NEXT هذا الأسبوع، أكدت نائبة رئيس شركة أبل لشؤون البيئة والسياسة والمبادرات الاجتماعية، ليزا جاكسون، أن شركة Apple لا تزيد الأسعار لتعويض تكاليف مبادراتها للحد من الكربون.

وهذا يعني أن عملاء Apple لا يدفعون علاوة للمساعدة في دعم أي زيادات إضافية في الأسعار مرتبطة بجهود الشركة التي تركز على البيئة، وقال جاكسون: "نحن لا نأخذ في الاعتبار علاوة لرعاية العمل الذي نقوم به".

وشدد جاكسون أيضًا على أن تيم كوك "حدد المسار" لهذه المبادرات، وأوضح جاكسون: "أريد أن أفعل ذلك بطريقة يمكن للشركات الأخرى أن تقول إن هذا ليس بسبب أنها شركة آبل، هذا لأنهم يفهمون كيفية تشغيل الطاقة النظيفة والمواد القابلة لإعادة التدوير في سلاسل التصنيع وخفض الانبعاثات."

علاوة على ذلك، أشاد جاكسون بمبادرات شركة أبل في إعادة تدوير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المواد، بما في ذلك عملها مع الشركات الصغيرة. وقالت: "هذا هو المكان الذي يمكن لشركة أبل أن تستثمر فيه ومن ثم تساعد في توسيع نطاق الأعمال (الأخرى)"

تم إطلاق Apple Watch Series 9 في سبتمبر باعتبارها "أول منتج محايد للكربون على الإطلاق من Apple"، أصبحت Apple Watch SE 2 وApple Watch Urtla 2 الآن محايدة للكربون، ومع ذلك، تشير الشركة إلى أن هذا ينطبق فقط على "مجموعات مختارة من الحالات والأحزمة" لساعة Apple Watch.