شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ميزة البريد الوارد المتعدد فى Gmail والان مع تفاصيل الخبر
وتتيح لك هذه الميزة إنشاء أقسام بريد وارد مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك المحددة، مما يسهل إدارة رسائل البريد الإلكتروني وتحديد أولوياتها، وفي هذا الدليل، سنرشدك عبر خطوات إعداد ميزة "صناديق البريد الوارد المتعددة" في Gmail واستخدامها بشكل فعال.
لاستخدام ميزة "صناديق البريد الوارد المتعددة" في Gmail لإنشاء صناديق بريد وارد مخصصة لأنواع مختلفة من رسائل البريد الإلكتروني، اتبع الخطوات التالية:- الوصول إلى إعدادات Gmail
- انتقل إلى قسم "صناديق البريد الوارد المتعددة".
-تمكين صناديق البريد الوارد المتعددة
-تكوين صناديق البريد الوارد المتعددة
-تعيين استعلامات البحث
-حفظ التغييرات
-عرض صناديق البريد الوارد المتعددة
-ضبط كثافة العرض
-الإدارة والتنظيم
بمجرد إنشاء صناديق البريد الوارد المخصصة الخاصة بك، يمكنك عرضها بالنقر فوق الزر "صناديق بريد وارد متعددة" أعلى صندوق بريد Gmail، يمكنك أيضًا سحب وإفلات صناديق البريد الوارد لإعادة ترتيب الترتيب الذي تظهر به.
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