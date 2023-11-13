شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ميزة البريد الوارد المتعدد فى Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Gmail، منصة البريد الإلكتروني المستخدمة على نطاق واسع من جوجل، معروفة بواجهتها سهلة الاستخدام وميزاتها القوية، وإحدى هذه الميزات التي غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد ولكنها يمكن أن تعزز بشكل كبير تنظيم بريدك الإلكتروني وإنتاجيتك هي ميزة "صناديق البريد الوارد المتعددة".

وتتيح لك هذه الميزة إنشاء أقسام بريد وارد مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك المحددة، مما يسهل إدارة رسائل البريد الإلكتروني وتحديد أولوياتها، وفي هذا الدليل، سنرشدك عبر خطوات إعداد ميزة "صناديق البريد الوارد المتعددة" في Gmail واستخدامها بشكل فعال.

لاستخدام ميزة "صناديق البريد الوارد المتعددة" في Gmail لإنشاء صناديق بريد وارد مخصصة لأنواع مختلفة من رسائل البريد الإلكتروني، اتبع الخطوات التالية:- الوصول إلى إعدادات Gmail

- انتقل إلى قسم "صناديق البريد الوارد المتعددة".

-تمكين صناديق البريد الوارد المتعددة

-تكوين صناديق البريد الوارد المتعددة

-تعيين استعلامات البحث

-حفظ التغييرات

-عرض صناديق البريد الوارد المتعددة

-ضبط كثافة العرض

-الإدارة والتنظيم

بمجرد إنشاء صناديق البريد الوارد المخصصة الخاصة بك، يمكنك عرضها بالنقر فوق الزر "صناديق بريد وارد متعددة" أعلى صندوق بريد Gmail، يمكنك أيضًا سحب وإفلات صناديق البريد الوارد لإعادة ترتيب الترتيب الذي تظهر به.