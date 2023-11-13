شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إزالة الخلفية من أى صورة على نظام iOS.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجعل نظام التشغيل iOS من السهل جدًا إزالة الخلفية من أي صورة على الفور، تم تقديم هذه الميزة لأول مرة مع نظام التشغيل iOS 16 العام الماضي، ووجدتها واحدة من أفضل القدرات وأكثرها فائدة، وفقاً لموقع 9to5mac.

كيفية إزالة خلفية الصورة على نظام iOS

أحد أفضل جوانب ميزة إزالة الخلفية في نظام التشغيل iOS هو مدى عمقها وسلاسة دمجها في نظام التشغيل، يمكنك الوصول إلى الميزة في الصور ولقطة الشاشة والنظرة السريعة وSafari وتطبيق الملفات والمزيد.

على سبيل المثال، في تطبيق الصور، تحتاج ببساطة إلى الحصول على صورة ذات موضوع واضح إلى حد ما، ثم اضغط لفترة طويلة على هذا الموضوع وسيتم رفعه على الفور من الخلفية، وهذه هي نفس الطريقة التي تعمل بها الميزة في لقطة الشاشة والنظرة السريعة وSafari والملفات.

في الواقع، تعمل أداة إزالة الخلفية تقريبًا في أي مكان لديك صورة فيه على نظام التشغيل iOS إذا أرسل لك شخص ما صورة في الرسائل، فيمكنك الضغط لفترة طويلة على الموضوع وإزالته على الفور من الخلفية، الشيء نفسه ينطبق على تطبيق البريد، كالعادة، تفوقت شركة Apple في دمج هذه الميزة في جميع أنظمة التشغيل iOS.

في الواقع، تعمل الميزة مباشرة عبر نتائج صور Google في Safari ويتيح لك هذا البحث عن شيء ما، ثم رفع الموضوع من الصورة بسهولة واستخدامه في مكان آخر.

يمكنك أيضًا حفظ الصورة في مكتبتك بالضغط لفترة طويلة على الكائن ثم النقر مرة واحدة على الكائن ثم النقر فوق نسخ أو مشاركة.