شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة الوصول إلى Google Drive دون الاتصال بالإنترنت.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح جوجل درايف أداة مهمة لكل من الأفراد والشركات، حيث يقدم نظامًا أساسيًا سلسًا لتخزين المستندات والملفات ومشاركتها والتعاون فيها، على الرغم من ميزاته القوية عبر الإنترنت، هناك حالات قد لا يكون فيها الاتصال بالإنترنت متاحًا.

لحسن الحظ، يوفر Google Drive وضع عدم الاتصال بالإنترنت، مما يتيح لك الوصول إلى ملفاتك دون اتصال بالإنترنت، وفي هذا الدليل، سنرشدك عبر خطوات استخدام Google Drive في وضع عدم الاتصال، مما يضمن إنتاجية دون انقطاع حتى في سيناريوهات وضع عدم الاتصال.

لاستخدام Google Drive في وضع عدم الاتصال، تحتاج إلى تمكين الوصول في وضع عدم الاتصال، يمكنك القيام بذلك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو جهازك المحمول.

انتقل إلى موقع جوجل درايف

انقر على أيقونة الترس في الزاوية اليمنى العليا.

حدد الإعدادات.

ضمن "بلا اتصال"، حدد المربع بجوار "إنشاء ملفات المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية الأخيرة من Google وفتحها وتعديلها على هذا الجهاز أثناء عدم الاتصال بالإنترنت".

انقر فوق حفظ التغييرات.

على جهازك المحمول:

افتح تطبيق جوجل درايف.

اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.

اضغط على الإعدادات.

انقر فوق الوصول دون اتصال.

قم بالتبديل على المفتاح الموجود بجوار "الوصول دون اتصال بالإنترنت".

بمجرد تمكين الوصول في وضع عدم الاتصال، يمكنك فتح ملفات المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية الحديثة من Google وتعديلها، حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت، ومع ذلك لن تتمكن من الوصول إلى الملفات التي لم تفتحها مؤخرًا.