شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مشاركة موقعك عبر القمر الصناعي باستخدام تطبيق "Find My" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Apple في نوفمبر 2022 خدمة SOS عبر الأقمار الصناعية عبر الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة وكندا، وبينما تم تصميم الميزة لمساعدتك في حالات الطوارئ الحقيقية، فإن أقمار Apple الصناعية تتيح لك أيضًا مشاركة موقعك عبر Find My أينما كنت خارج الشبكة، وفقاً لموقع macrumors.

بعد الإعلان عن ميزة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية من Apple، يمكن لكل طراز في تشكيلة iPhone 14، وiPhone 15، الاتصال مباشرة بالقمر الصناعي، بفضل مجموعة من المكونات المصممة خصيصًا والبرمجيات المتكاملة.

وهذا يعني أن مستخدمي iPhone 14 وiPhone 15 يمكنهم مراسلة خدمات الطوارئ خارج التغطية الخلوية وشبكة Wi-Fi، حتى لو كنت في البرية وليس لديك حالة طوارئ حقيقية، يمكنك مشاركة موقعك عبر القمر الصناعي باستخدام Find My لطمأنة الأصدقاء والعائلة.

كيفية مشاركة موقعك عبر القمر الصناعي:

1- افتح تطبيق Find My على جهاز iPhone 14 الخاص بك.

2- اضغط على علامة التبويب "أنا" الموجودة في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

3- اسحب للأعلى على البطاقة للكشف عن "موقعي عبر القمر الصناعي".

4- اضغط على إرسال موقعي.

هذا كل ما في الامر، سيتلقى الأشخاص الموجودون في شبكة "العثور على أصدقائي" إشعارًا يدعوهم إلى عرض موقعك الحالي.