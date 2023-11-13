شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو ما عندكش إنترنت.. طريقة استخدام "Google Docs" أوف لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم يزدهر بالاتصال المستمر، أصبحت القدرة على العمل بسلاسة حتى بدون الاتصال بالإنترنت أمرًا ضروريًا، يقدم محرر مستندات Google، وهو جزء من مجموعة Google Workspace، حلاً من خلال وظائفه دون اتصال بالإنترنت، مما يسمح لك بإنشاء المستندات وتعديلها ومراجعتها حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عندما تجد نفسك في مواقف يكون فيها الوصول إلى الإنترنت محدودًا أو معدومًا، مما يضمن استمرار عملك دون انقطاع، ولاستخدام محرّر مستندات Google في وضع عدم الاتصال، يلزمك تمكين الوصول في وضع عدم الاتصال، ويمكنك القيام بذلك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو جهازك المحمول.



اتبع الخطوات المذكورة أدناه للوصول إلى محرّر مستندات Google في وضع عدم الاتصال اتبع الخطوات المذكورة أدناه للوصول إلى محرّر مستندات Google في وضع عدم الاتصال على الكمبيوتر 1.انتقل إلى موقع جوجل درايف.

2. انقر على أيقونة الترس في الزاوية اليمنى العليا.

3. حدد الإعدادات.

4. ضمن "بلا اتصال"، حدد المربع بجوار "إنشاء ملفات المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية الأخيرة من Google وفتحها وتعديلها على هذا الجهاز أثناء عدم الاتصال بالإنترنت".

5. انقر فوق حفظ التغييرات.

على الموبايل: 1. افتح تطبيق مستندات جوجل

2. اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا

3. اضغط على الإعدادات

4. انقر فوق الوصول دون اتصال

5. قم بالتبديل على المفتاح الموجود بجوار "الوصول دون اتصال بالإنترنت".

بمجرد تمكين الوصول في وضع عدم الاتصال، يمكنك فتح مستندات Google Docs الحديثة وتعديلها، حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت، وإذا لم يكن المستند يحتوي على علامة اختيار رمادية بجواره، فهذا يعني أنه غير متاح دون اتصال بالإنترنت. يتعين عليك تنزيل المستند لإتاحته دون اتصال بالإنترنت. للقيام بذلك، اضغط أو انقر فوق النقاط الثلاث بجوار المستند وحدد "إتاحته دون اتصال بالإنترنت".

بمجرد فتح مستند Google Docs دون الاتصال بالإنترنت، يمكنك تعديله كالمعتاد، وسيتم حفظ أي تغييرات تجريها محليًا على جهازك. عند اتصالك التالي بالإنترنت، ستتم مزامنة تغييراتك مع Google Drive.