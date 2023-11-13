شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تسجيل فيديو أثناء تشغيل موسيقى فى الخلفية على أيفون.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقف أي موسيقى يتم تشغيلها على ‌iPhone‌ الخاص بك تتوقف تلقائيًا بمجرد تحديد وضع الفيديو داخل تطبيق الكاميرا، يعد هذا أمرًا مريحًا في معظم المواقف، ولكن ماذا لو كنت تريد تصوير فيديو وتضمين تلك الموسيقى في التسجيل، لحسن الحظ، هناك خدعة بسيطة يمكنك القيام بها تتيح لك تصوير الفيديو أثناء استمرار تشغيل الموسيقى، وفقاً لموقع macrumors.

كيفية تسجيل فيديو أثناء تشغيل موسيقى في الخلفية على iPhone:

ابدأ تشغيل الموسيقى التي تريد سماعها في خلفية الفيديو الخاص بك.

افتح تطبيق الكاميرا وابق في وضع الصورة.اضغط مع الاستمرار على زر الغالق لبدء تسجيل الفيديو.

للاستمرار في تسجيل الفيديو دون الحاجة إلى الضغط باستمرار على الزر، قم بتحريك زر الغالق إلى أقصى اليمين، (سوف يمتد الغالق بشكل مرن تحت إصبعك أثناء قيامك بذلك، وسيظهر رمز القفل المستهدف).

لإنهاء تسجيل الفيديو، اضغط على زر الإيقاف الموجود أسفل عدسة الكاميرا.

سيتم حفظ الفيديو الخاص بك في تطبيق الصور، وستسمع الموسيقى في الخلفية عند تشغيله.