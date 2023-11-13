شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: تكلفة تصنيع أيفون 15 Pro Max أغلى بنسبة 8% عن تكلفة 14 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خدمة التفكيك وتحليل فاتورة المواد من شركة Counterpoint Research عن أن إجمالي التكلفة لإنتاج iPhone 15 Pro Max بسعة 8 جيجابايت رام+ 256 جيجابايت تبلغ 37.7 دولارًا، ويمثل هذا زيادة بنسبة 8% مقارنة بجهاز iPhone 14 Pro Max بسعة 6 جيجابايت + 256 جيجابايت الذي تم إطلاقه العام الماضي.

الربحية على الرغم من ارتفاع التكاليف على الرغم من زيادة سعر التجزئة المبدئي بمقدار 100 دولار، فمن المتوقع أن يحقق iPhone 15 Pro Max أرباحًا أعلى بسبب هامش الربح الإجمالي المرتفع، إنه يحمل أعلى هامش إجمالي في عائلة iPhone 15، على الرغم من أنه الطراز الأكثر تكلفة.

عوامل زيادة التكلفة معالج يعمل بتقنية 3 نانومتر: يتميز A17 Pro، وهو الجيل الجديد من منصة الهواتف المحمولة من Apple، بتقنية تصنيع 3 نانومتر المتقدمة من TSMC، ومع وجود 19 مليار ترانزستور، أي أكثر بنسبة 18% من شريحة A16 Bionic، فإنها تتحمل تكلفة إضافية تبلغ حوالي 30 دولارًا.

كاميرا تليفوتوغرافي 5x: أدى طرح كاميرا تليفوتوغرافي 5x مع منشور انعكاس رباعي وتقنية OIS لتحويل المستشعر ثلاثي الأبعاد إلى زيادة في تكلفة نظام الكاميرا بنسبة 34% مقارنة بجهاز iPhone 14 Pro Max.

هيكل من التيتانيوم: يتميز هاتف iPhone 15 Pro Max بهيكل من سبائك التيتانيوم، مما يقلل الوزن بحوالي 20 جرامًا ولكنه يزيد التكلفة بنسبة 18%.

عوامل خفض التكلفة الذاكرة: على الرغم من الترقية إلى ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) بسعة 8 جيجابايت، أي زيادة قدرها 2 جيجابايت، فإن الاتجاه الهبوطي العالمي في أسعار الذاكرة يؤدي إلى انخفاض المساهمة بنسبة 34% مقارنة بجهاز iPhone 14 Pro Max.

الشاشة: مع توفير LG Display لشاشات LTPO بالإضافة إلى Samsung Display، تنخفض تكلفة العرض بنسبة 4% مقارنة بجهاز iPhone 14 Pro Max.

ارتفاع حصة المكونات المصممة ذاتيًا تشكل المكونات المصممة ذاتيًا من Apple، بما في ذلك المعالج وUWB المُحدثة والدوائر المتكاملة لإدارة الطاقة، 25% من إجمالي تكلفة BoM لجهاز iPhone 15 Pro Max، ارتفاعًا من 22% في iPhone 14 Pro Max.

التكامل الرأسي لشركة أبل ويسلط تقرير Counterpoint الضوء على سيطرة Apple المتزايدة على التصميم والابتكار وقابلية التوسع والتكاليف والأرباح في مجموعة منتجاتها. يوفر هذا التكامل الرأسي التمايز وقوة البيع الكبيرة والقوة الشرائية من خلال الخبرة في التصميم ومصادر المكونات.

إن وجود أقوى معالج على شريحة SoC للهواتف الذكية في عقدة العملية الأكثر تقدمًا يسمح لشركة Apple بوضع معايير أعلى للمنافسة، ومن المتوقع أن يكون هاتف iPhone 15 Pro Max الرائد هو الأكثر ربحًا من حيث الإيرادات الإجمالية والأرباح النهائية.