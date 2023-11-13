شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 منتجات من جوجل ستتوقف خلال 2024 .. احفظ معلوماتك قبل اختفائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر شركة جوجل بإعدام العشرات من التطبيقات والأدوات على مر السنين - وستنضم أربعة تطبيقات أخرى إلى المقبرة في عام 2024، فبعضها أحدث والبعض الآخر قديم جدًا، لكنهم جميعًا يشتركون في شيء واحد: إنهم محكوم عليهم بالفناء.

Google Podcasts تم إطلاق Google Podcasts منذ حوالي ست سنوات كوسيلة لمستخدمي أندرويد للاستماع إلى ملفات podcast، لكن الشركة تقوم بإغلاقها وإنشاء أداة ترحيل لنقل اشتراكاتك إلى YouTube Music، وستبدأ عملية الهجرة في الأشهر المقبلة، ومع ذلك، من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق ذلك، حيث كشفت جوجل فقط عن جدول زمني غامض "2024" لإيقاف تطبيق Podcasts.

Jamboard تم الإعلان عن Jamboard في عام 2016 كأداة مادية كبيرة للتعاون، فهي شاشة لمس عملاقة مقاس 55 بوصة بدقة 4K والتي كان من المفترض أن تكون بمثابة نوع من السبورة الرقمية، لكن جوجل أعلنت عن إيقاف المنتج، مع انتهاء التحديثات في 30 سبتمبر 2024.

تطبيق Google Jamboard وبالمثل، سيتم أيضًا إيقاف تطبيق Jamboard، حيث سيكون لديك بعض الوقت لترحيل بياناتك من Jams إلى تطبيقات أخرى مثل FigJam أو Lucidspark أو Miro، وفقًا لـ Google، وستتوقف جميع تطبيقات الهاتف المحمول وعميل الويب عن العمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى فقدان الوصول إلى المحتوى السحابي المحفوظ.

Google DropCam تعد DropCam عبارة عن سلسلة من كاميرات Wi-Fi تم إطلاقها منذ حوالي 15 عامًا، واستحوذت جوجل على العلامة التجارية في عام 2014 – كجزء من Nest Labs – مقابل 555 مليون دولار، وتم إصدار Nest Cam في النهاية كبديل لـ DropCam.

والآن من المقرر أن تنتهي خدمات DropCam في 8 أبريل 2024، إنه جزء من تحول كبير إلى Google Home، والذي يشهد أيضًا تقاعد نظام Nest Secure القديم أيضًا، وبعد 8 أبريل، لن تتمكن بعد الآن من الوصول إلى كاميرات DropCam من تطبيق Nest، وومع ذلك، يمكنك الحصول على Nest Cam سلكية مجانًا إذا كنت مالك DropCam وترغب في الاشتراك في Nest Aware.