تكنولوجيا: ‏Valve تلمح إلى إطلاق Steam Deck 2 خلال حوالي ثلاث سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت Valve نسخة محدثة من Steam Deck، وهي Steam Deck OLED، والتي تتميز بشاشة OLED جديدة وعمر بطارية محسّن.

ومع ذلك، فإن هذا الاصدار ليس في الحقيقة خليفة لـ Steam Deck الأصلي، بل هو ترقية بسيطة.

وبالنسبة لأولئك الذين ينتظرون خليفة حقيقي لـ Steam Deck الأصلي، يبدو أنه سيتعين علينا الانتظار لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل، وفقًا لشركة Valve.

ففي مقابلة مع Gizmodo، كشف مصمم الواجهة الخاص بـ Valve، لورانس يانغ، أن الشركة تعمل على خليفة مناسب لـ Steam Deck، لكنها ليست جاهزة ليتم تسميته بـ Steam Deck 2 حتى الآن.

وأوضح يانغ أنه لكي يحصل الجهاز على التصنيف الثاني، يجب أن يقدم “زيادة كبيرة في الأداء على مستوى الأجيال“.

تنتظر الشركة حاليًا أن تتحقق التطورات في تكنولوجيا الشرائح قبل المضي مع Steam Deck 2.

ويتوقع يانغ أنه في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، ستكون الشريحة مناسبة متاحة للجيل التالي من أجهزة الألعاب المحمولة.

هذا يعني أننا لا نزال على بعد عامين على الأقل من إصدار Steam Deck 2 الحقيقي. ومع ذلك، يقول يانغ إن Valve لا تزال ملتزمة بدعم نماذج Steam Deck الحالية، ومتغيرات OLED و LCD. وانها تخطط لإصدار تحديثات منتظمة لتحسين تجربة المستخدم ومعالجة أي مشكلات عالقة.

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