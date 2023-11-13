شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 0.41 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عملة البيتكوين اليوم الاثنين 13 نوفمبر ربحًا بنسبة 0.41 %، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة البيتكوين 37,079 دولارًا، تمكنت قيمة البيتكوين من أن تشهد ارتفاعًا كبيرًا، على وجه الدقة، ارتفع سعر البيتكوين بمقدار 309 دولارًا بين الجمعة 11 نوفمبر واليوم، وهذا يمثل الآن أعلى نقطة سعر تمكنت Bitcoin من الوصول إليها هذا الشهر، وفقاً لموقع gadgets360.

تبعت الأثير عملة البيتكوين في جانب تحقيق الربح من مخططات الأسعار، مع ربح صغير بنسبة 0.15 %، وتبلغ قيمة الأثير الآن حوالي 2,049 دولارًا، ، شهدت قيمة الأثير ارتفاع قدره 66 دولارًا.

ومن بين العملات المشفرة الأخرى التي تحقق الربح، تميزت Tether وRipple وCardano وTron وChainlink بحضورها.

كما تمكنت كل من Polygon وPolkadot وAvalanche وLitecoin وShiba Inu وBitcoin Cash وCosmos من تحقيق مكاسب اليوم الاثنين.

ارتفعت قيمة سوق العملات المشفرة العالمية بنسبة 0.45 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع رسملتها إلى 1.42 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap اليوم الاثنين.

لم يسجل سوى عدد قليل من العملات المشفرة خسائر اليوم، وتشمل هذه العملات Binance Coin وSolana وDogecoin وCronos وBinance USD.