شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح تشغيل أكثر من حساب لمستخدمى مصر.. مش محتاج تطبيقات بديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ميزة الحسابات المتعددة على تطبيق واتساب في الوصول لمستخدمي الأندرويد في مصر، حيث يمكن للمستخدمين تحديث التطبيق لاخر اصدار للاستفادة من الميزة الجديدة، والتى تتيح لهم تشغيل ما يصل إلى حسابين واتساب على نفس التطبيق في نفس الوقت، والتبديل بينهما بكل سهولة، فضلا عن تلقي اشعارات من كلا التطبيقات بشكل سلس.



الحسابات المتعددة

وينبغي ملاحظة أن الميزة متاحة حاليا لمستخدمي أندرويد فقط، وهي متاحة على النسخة العادية من تطبيق واتساب وليست نسخة الأعمال "واتساب بيزنيس"، كما أنها تتيح تشغيل حسابين واتساب فقط، وليس أكثر من ذلك.

وقدم واتساب خلال شهر أكتوبر الماضية إمكانية تسجيل الدخول إلى حسابين على واتساب على أجهزة Android في نفس الوقت، وهذه الخاصية مفيدة للغاية للتبديل بين الحسابات، على سبيل المثال، مثل حساب العمل وحسابك الشخصي، فلم تعد الآن بحاجة إلى تسجيل الخروج في كل مرة، أو حمل هاتفين، أو تشغيل أكثر من تطبيق أو القلق بشأن إرسال الرسائل من الحساب الخطأ.