تكنولوجيا: الكشف عن الدراجة النارية الكهربائية Yadea Kemper بسرعة قصوى تبلغ 99 ميلاً في الساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت شركة Yadea الصينية المصنعة للدراجات الإلكترونية دراجة Kemper الكهربائية في معرض ميلانو للدراجات النارية EICMA لعام 2023.

تأتي الدراجة النارية الكهربائية Yadea الجديدة مع بعض الميزات الرائعة بما في ذلك السرعة القصوى البالغة 99 ميلاً في الساعة والشحن عالي السرعة.

كما تمثل الدراجة النارية الكهربائية Yadea Kemper تحسنًا كبيرًا عن نسخة البنزين من الدراجة. فهي توفر تحسينات في الراحة والتسارع والصيانة والأثر البيئي، من بين أمور أخرى.

إحدى نقاط الحديث الرئيسية للدراجة النارية الكهربائية الجديدة هي أداء الشحن. فتوفر Yadea Kemper خيار الشحن السريع لمدة 10 دقائق، مما يرفع النموذج إلى أعلى السجل من حيث سرعة الشحن. وتنتج عشر دقائق من الشحن السريع ما يصل إلى 80% من سعة بطارية الدراجة النارية.

تحتوي Yadea Kemper على محرك مركزي بقوة 23 كيلو واط يوفر طاقة قصوى تبلغ 40 كيلو واط. وتتسارع الدراجة من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.9 ثانية، وتبلغ سعة بطارية LiFePO4 320 فولت 20 أمبير في الساعة و 6.4 كيلو واط في الساعة.

تحتوي الدراجة على نظام Bosch ABS ونظام التحكم في الجر وفرامل Brembo. كما انها تحتوي على نظام تعليق KYB، وقد تم تصنيفها على أنها دراجة نارية L3e-A2 في أوروبا.

تحتوي الدراجة على شاشة ملونة TFT بحجم 7 بوصة وتسمح كاميرا داش المدمجة بدقة 1080 بكسل للركاب بحفظ لقطات مهمة على بطاقة الذاكرة.

لا توجد مؤشرات حتى الآن على الأسعار ومعلومات الإصدار الكامل للدراجة النارية الكهربائية. سيتم إصدار الصور قريبًا مع اقترابنا من الإصدار الرسمي لـ Yadea Kemper.

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