شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق أقمار الاتصالات O3b mPOWER في مهمتها الـ 84 لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس مهمة SES O3b mPOWER أمس الأحد (12 نوفمبر)، وهي رحلة وضعت قمرين صناعيين للاتصالات في مدار أرضي متوسط (MEO)، وفقاً لموقع space.

انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل هذه الأقمار الصناعية من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، ثم عادت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض وهبطت عموديًا على متن سفينة الشركة بدون طيار بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع، وكانت السفينة المعروفة باسم "نقص الجاذبية" تنتظر في مكان قريب في المحيط الأطلسي.

وبعد ساعتين من الإقلاع، نشرت المرحلة العليا من الصاروخ أول قمرين صناعيين في مدار أرضي متوسط (MEO) على ارتفاع حوالي 8000 كم فوق كوكبنا، وبعد سبع دقائق، تم إطلاق القمر الصناعي الثاني.

ستعمل المركبتان الفضائيتان اللتان صنعتهما شركة بوينغ على متن الرحلة على توسيع كوكبة O3b من أقمار الاتصالات التي تديرها شركة SES S.A في لوكسمبورغ، وبمجرد اكتمال مجموعة الأقمار الصناعية الستة، من المتوقع أن توفر اتصالاً عالي السرعة لمجموعة متنوعة من العملاء في كل من الصناعات الحكومية والخاصة بدءًا من أواخر عام 2023.

طار معزز Falcon 9 أثناء الرحلة في ثماني مهمات سابقة، خمس منها كانت مخصصة لبناء Starlink، كوكبة SpaceX الضخمة من أقمار الإنترنت ذات النطاق العريض، ويتكون Starlink حاليًا من أكثر من 5000 قمر صناعي عامل.

تمثل مهمة SES O3b mPOWER الإطلاق الرابع والثمانين لشركة SpaceX لهذا العام.