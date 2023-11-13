تكنولوجيا: هاتف Honor X50i Plus ينطلق بأخف تصميم في الهواتف الذكية لهذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor عن هاتف Honor X50i Plus الذي يأتي بتصميم خفيف، ومستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 220 دولار.

يتميز هاتف Honor X50i Plus بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 90 Hz، كما تضم الشاشة فتحة لكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6080، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم Honor هاتف Honor X50i Plus بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.75، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

أيضاً ينطلق Honor X50i Plus بواجهة MagicOS 7.2، ونظام تشغيل Android 13، كما يتميز الهاتف بتصميم نحيف بسماكة 6.78 مم، ووزن خفيف 166 جرام، لذا يعد أخف هاتف في 2023.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما يتوفر الهاتف بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الأخضر، والذهبي، والأسود إلى جانب اللون الأزرق، بسعر يبدأ من 220 دولار.

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