تكنولوجيا: nubia تحدد يوم 23 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن Red Magic 9 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة nubia يوم 23 من نوفمبر لكشف النقاب عن هاتف Red Magic 9 Pro الذي ينطلق هذا الشهر برقاقة Snapdragon 8 Gen 3.

شاركت nubia إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خططها لعقد حدث لاحقاً هذا الشهر، ولقد إختبرت الشركة هاتف في منصة “Geekbench” بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، كما أشارت التسريبات إلى أن هذا الإصدار هو أحد إصدارات الشركة من سلسلة Red Magic.

ولقد أكد الإعلان التشويقي الذي نشر على وسائل التواصل الإجتماعي على أن الإصدار القادم من سلسلة Red Magic يأتي بثورة في التصميم، وأيضاً تعزيز في الآداء، وسعة أكبر للبطارية إلى جانب تحسينات في الشاشة.

من جانب أخر لم يكشف الإعلان التشويقي عن صورة رسمية لهاتف Red Magic 9 Pro المرتقب، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار يأتي على غرار الإصدارات السابقة من هواتف Pro التي تميزت بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، ونظام تبريد يتضمن مروحة، مع كاميرة سيلفي مدمجة أسفل الشاشة.

ولقد أكدت تسريبات Geekbench السابقة على أن هاتف Red Magic 9 Pro يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يتوفر بذاكرة عشوائية 16 و24 جيجا بايت رام.

كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار ينطلق بنظام تشغيل Android 14، وواجهة Redmagic OS، مع مميزات خاصة لنمط الألعاب، لذا نترقب الحدث الرسمي في 23 من نوفمبر لمزيد من التفاصيل.

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