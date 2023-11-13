شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل توفر أكبر تحديث لأجهزة آيفون منذ سنوات عبر iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل أنها تعمل على تحديث البرنامج التالي لأجهزة آيفون iOS 18، ليكون أحد نقاط البيع الرئيسية لمجموعة آيفون في العام المقبل، حيث تمتلك آبل بعض الميزات الكبيرة المخطط لها للإصدار التالي من نظام التشغيل iOS.

وفي هذا الإطار، أفاد محلل آبل الشهير مارك جورمان في رسالته الإخبارية Power On، أن نظام التشغيل iOS 18 تمت الإشارة إليه على أنه "طموح ومقنع" داخليًا من قبل شركة آبل.

وأضاف أن الشركة تستهدف شحن نظام التشغيل iOS 18 مع تحسينات كبيرة في الأداء والأمان، بالإضافة إلى الميزات والتصميمات الجديدة الرئيسية.

ليس من الواضح تمامًا ما هي الميزات الجديدة المحددة التي سيتم تضمينها في iOS 18، ولكن وفقًا لجورمان، سيأتي بعد بضع سنوات من تلقي تحديثات متوسطة الحجم لمستخدمي آيفون وآيباد.

وكان أكبر تحديث لجهاز آيفون iOS 14، والذي تم إصداره في عام 2020، وبالنسبة لنظام التشغيل iOS 18، ذكرت تقارير أن شركة ابلغ لديها بعض ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية قيد التطوير، لكن لا توجد معلومات حول كيفية عمل ذلك للمستخدمين النهائيين.

وفقًا لجورمان، فإن التوقف المؤقت لتطوير نظام التشغيل iOS 18 لمدة أسبوع واحد، لن يؤخر الإصدار النهائي للبرنامج بشكل كبير، لكن ربما الشركة ليس لديها وقت أقل لمعالجة أي مشاكل في اللحظة الأخيرة قبل الإطلاق.

أوقفت آبل مؤقتًا تطوير نظامي التشغيل iOS 15 وmacOS 15 لمعالجة الأخطاء المحتملة، وقد أدى انقطاع تصحيح الأخطاء هذا إلى تأخير بدء الحدث الرئيسي التالي لمدة أسبوع، مما يسمح لمهندسي البرمجيات بالتركيز على إصلاح المشكلات.

اتخذت شركة آبل قرارًا مماثلاً في عام 2019، حيث قامت بإصلاح الإجراءات بسبب الأخطاء وتأخيرات الميزات التي تسببت في حدوث خلل في يوم الإطلاق.

تشتمل كل دورة من دورات تطوير البرامج عادةً على أربعة مراحل رئيسية قبل انعقاد مؤتمر المطورين العالمي في شهر يونيو، كما اكتسبت هذه الدورة الأخيرة أسبوعًا إضافيًا للتعامل مع الأخطاء بسبب انقطاع تصحيح الأخطاء.