تكنولوجيا: ابل تدعم تحديث iOS 18 بميزة الذكاء الإصطناعي التوليدي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة ابل تدعم تحديث iOS 18 بميزة الذكاء الإصطناعي التوليدي الذي يدفع نظام التشغيل إلى مستوى جديد، على أن يقدم للمرة الأولى في سلسلة iPhone 16 العام المقبل.

قررت شركة ابل إيقاف العمل على تحديث iOS 18 لفترة قصيرة بهدف إصلاح الأخطاء التي رصدت في هذا التحديث، إلا أن هذا القرار لا يؤثر على جدول ابل الزمني لإطلاق هذا التحديث بشكل رسمي.

ولقد أوضح المحلل”Mark Gurman” في تقريره الأخير بعض التفاصيل الجديدة حول نظام تشغيل iOS 18 وسلسلة هواتف iPhone 16.

ويؤكد تقرير “Mark Gurman” على أن تحديث iOS 18 القادم هو الأكبر في تحديثات نظام التشغيل، والذي تعوض به ابل عدم إجراء تغييرات جذرية على تصميم الجيل القادم من هواتف الأيفون.

ويهدف تحديث iOS 18 التركيز بشكل خاص على تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي التي تشغل بالفعل الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الفترة الأخيرة، على أن تبدأ شركة ابل المنافسة مع Google وOpenAI بتقنية الشركة الخاصة.

من جانب أخر لم يوضح التقرير المميزات المقدمة من ابل في تقنية “generative AI” من خلال تحديث iOS 18، إلا ابل تهدف بدفع هذه التقنية إلى هواتف الأيفون المتوافقة بدءاً من سلسلة iPhone 16.

يذكر أن ابل أشارت إلى أن تحديث iOS 18 يجمع بين التصميم الجديد وتحسينات في معايير الآمان والخصوصية وأيضاً يجلب تحسينات كبيرة في الآداء.

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