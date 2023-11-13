شكرا لقرائتكم خبر عن حضور عالمي في فعالية "بلاك هات" للأمن السيبراني بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت عنوان "تطورات قطاع الأمن السيبراني" تنطلق غدًا أعمال النسخة الثانية من فعالية الأمن السيبراني الأكثر حضورًا "بلاك هات" في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وينظم الفعالية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ويستمر حتى 16 نوفمبر الجاري 2023م.

تطورات قطاع الأمن السيبراني

وستشهد أعماله إقامة ما يزيد عن 250 جلسة على مدى أيام الفعالية في مختلف المسارح والمنصات تتناول العديد من الموضوعات المختصة بالأمن السيبراني.

ويناقش دور البرمجيات في الحروب الحديثة، والاختراقات المباشرة، وكيفية الحفاظ على الأمان والمرونة في المجتمع الرقمي، والتعامل مع برامج الفدية، والعديد من الموضوعات الأخرى.

المشاركون في فعالية "بلاك هات"

وسيحضر نخبة كبيرة من الخبراء والمتحدثين في قطاع الأمن السيبراني، بينهم رئيس قطاع الأمن السيبراني في Uber لاثا ماريبوري، ورئيس قطاع الأمن السيبراني في Netflix فيتالي جودانيتس، ونائب المدير المساعد لقسم الأمن السيبراني في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سينثيا كايزر،

كما يحضر رئيس قطاع الأمن السيبراني لشركة Snap Inc جيم هيغينز، ورئيس قطاع الأمن السيبراني لشركة BAE Systems ماري هاي، ورئيس قسم الأمن في شركة Airbus باسكال أندريه، والشريك الإداري العام لشركة Rain Capital تشينشي وانغ، ومدير مركز أمن المعلومات في وزارة العدل ياسر اليوسف.

أيضا من بين الحضور رئيس الأمن السيبراني الصناعي في نيوم فهد القحطاني، ورئيس أمن المعلومات في البنك الأهلي السعودي (SNB) رشا أبو السعود، ونائب الرئيس الإقليمي والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Trend Micro معتز بن علي، والعديد من المتحدثين، كما تشارك العديد من الجهات العالمية والمحلية الكبرى في النسخة الثانية من "بلاك هات".

مسابقة "بلاك هات"

ويقدم "بلاك هات" منطقة الفعاليات التي تأتي بمسابقات وتحديات بجوائز تتعدى 1,000,000 ريال، كمسابقة "التقط العلم" التي تُعد أشهر مسابقة في الأمن السيبراني، ويزيد عدد المتسابقين في هذه النسخة عن 1,000 متسابق.

وتتمحور فكرة المسابقة حول مجموعة من التحديات في كل مرحلة كاستغلال الثغرات، وصد الهجمات، وفك المعلومات المشفرة، وغيرها من التحديات، ومسابقة "مكافآت الثغرات" وهي عبارة عن منافسات حية لاكتشاف الثغرات البرمجية والبحث عن الأخطاء في مواقع الشركات، وتجربة اختراق الأجهزة الطبية التي تقدم تجربة تفاعلية عبر اختراق الأجهزة الطبية وكيفية حمايتها،

تضم أيضا تحدي "اختراق العقود الإلكترونية" الذي يهدف للكشف عن الثغرات في العقود الإلكترونية ونقاط ضعفها وكيفية حمايتها، إلى جانب تحدي فك الأقفال الذي يعتمد على تعريف الزوار على نقاط الضعف في الأقفال المختلفة، والتقنيات المستخدمة لاستغلالها، وكيفية حمايتها.

رسم مستقبل الأمن السيبراني

أيضا تشهد المسابقة تحدي اختراق المدينة الذكية الذي يتيح استغلال الثغرات الأمنية في البنية تحتية لمدينة افتراضية، وتحدي اختراق الدرونز الذي يعتمد على كيفية التحكم في طائرات الدرونز عبر مسار مليء بالعقبات، وتحدي اختراق الرقائق الإلكترونية الذي حول فكرة استغلال انترنت الأشياء والهواتف المحمولة للسيطرة عليها وكيفية حمايتها، وتحدي الهروب من الغرفة الذي يتمحور حول حل سلسلة من الألغاز والأحاجي ضمن إطار زمني محدود.

وأكد المشرف العام على الأمن السيبراني وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس محمد الشمراني، أهمية هذا الحدث الذي سيناقش مستقبل الأمن السيبراني في ظل ما يشهده القطاع من تطورات.

وستساعد رؤى أبرز خبراء الأمن السيبراني في كبرى الشركات العالمية، في رسم مستقبل الأمن السيبراني، وذلك من خلال جلسات تتناول العديد من الموضوعات المتخصصة في القطاع.