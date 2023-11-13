شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة نيبال تحظر تطبيق تيك توك.. وتكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت حكومة نيبال حظر تطبيق تيك توك الشهير لمشاركة مقاطع الفيديو.

وعن السبب، أوضحت الحكومة أن التطبيق يؤثر سلبيًا على الانسجام الاجتماعي.

حظر تطبيق تيك توك في نيبال

وستتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ الحظر، إلا أنها لم تقدم جدولاً زمنيًا واضحًا لذلك.

وذكرت الوزارة: "إذا كان هذا ممكنًا من الناحية التقنية، يمكن البدء في تطبيق الحظر اعتبارًا من اليوم".

وأكدت أن تيك توك يستخدم بشكل مستمر لنشر محتوى يقوض الانسجام الاجتماعي ويعيق البناء الأسري ويعرقل العلاقات الاجتماعية.

انتقادات للحكومة في نيبال

ووجه قادة المجتمع المدني وسياسيو المعارضة، وحتى بعض أعضاء الائتلاف الحاكم انتقادات قوية للقرار بوصفه اعتداء على حرية التعبير.

وجاء القرار بعد أيام فقط من إصدار الحكومة النيبالية توجيهات جديدة، تسعى إلى السيطرة بشكل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها داخل البلاد.