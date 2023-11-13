تكنولوجيا: قائمة هواتف سامسونج المقرر تحديثها بواجهة One UI 6 ونظام Android 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت سامسونج قائمة الهواتف والأجهزة المقرر تحديثها بواجهة One UI 6 والتي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، وتضم هذه القائمة عدد 30 جهاز من سلسلة Galaxy A وGalaxy Z وأيضاً Galaxy S.

بدأت العملاق الكوري في دفع الإصدار الثابت من تحديث Android 14 لهواتف Galaxy S23 وGalaxy S23 Plus وGalaxy S23 Ultra في شهر أكتوبر الماضي، إلا أن سامسونج أكدت على خططها لدفع التحديث لعدد 25 من إصدارات الشركة خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يتم دفع التحديثات بشكل تدريجي للأسواق، أيضاً قد يستغرق دفع التحديث بضعة أسابيع في بعض الأسواق، على أن تنتهي التحديثات في شهر ديسمبر أو بداية 2024، على أن يتم دفع التحديث للإصدارات التالية:

في المرحلة الأولى

هاتف Galaxy A14 5G

هاتف Galaxy A34 5G (13 نوفمبر)

هاتف Galaxy A54 5G (13 نوفمبر)

هاتف Galaxy S22 (15 نوفمبر)

هاتف Galaxy S22 Ultra (15 نوفمبر)

هاتف Galaxy S22+ (15 نوفمبر)

هاتف Galaxy S23 FE (20 نوفمبر)

هاتف Galaxy Z Flip5 (13 نوفمبر)

هاتف Galaxy Z Fold5 (13 نوفمبر)

في المرحلة الثانية

هاتف Galaxy A13 5G (20 نوفمبر)

هاتف Galaxy A33 5G (20 نوفمبر)

هاتف Galaxy A52 (27 نوفمبر)

هاتف Galaxy A52s 5G (27 نوفمبر)

هاتف Galaxy A53 5G (20 نوفمبر)

هاتف Galaxy A72 (30 نوفمبر)

هاتف Galaxy S21 5G (20 نوفمبر)

هاتف Galaxy S21 FE 5G (24 نوفمبر)

هاتف Galaxy S21 Ultra 5G (20 نوفمبر)

هاتف Galaxy S21+ 5G (20 نوفمبر)

هاتف Galaxy Z Flip4 (20 نوفمبر)

هاتف Galaxy Z Fold 4 (20 نوفمبر)

في المرحلة الثالثة

هاتف Galaxy A13 (27 نوفمبر)

هاتف Galaxy A14

هاتف Galaxy A23 5G (27 نوفمبر)

هاتف Galaxy A25 5G (1 ديسمبر)

هاتف Galaxy A52 5G

جهاز Galaxy Tab A7 Lite

هاتف Galaxy Z Flip3 5G (27 نوفمبر)

هاتف Galaxy Z Fold3 5G (27 نوفمبر)

في المرحلة الرابعة

هاتف Galaxy A04s (4 ديسمبر)

هاتف Galaxy A05s

هاتف Galaxy X Cover 5 (8 ديسمبر)

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