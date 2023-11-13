شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تمكين وضع الطاقة المنخفضة Low Power Mode على ساعة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في نظام التشغيل watchOS 9، أضافت Apple وضع الطاقة المنخفضة لساعة Apple Watch Series 4 والإصدارات الأحدث، والذي تم تصميمه لإطالة عمر بطارية جهازك إلى ما هو أبعد من العمر المعتاد "الذي يصل إلى 18 ساعة" بشحنة واحدة في الاستخدام العادي الذي توفره Apple، وفقاً لموقع macrumors.

منذ عدة سنوات، كان العديد من محبي Apple Watch يطالبون بنموذج جديد يوفر عمر بطارية أكبر بكثير من "ما يصل إلى 18 ساعة"، وهو العمر الذي أعلنت عنه Apple منذ إطلاق أول طراز من Apple Watch، وفي عام 2022، ردت Apple على تلك المكالمات باستخدام Apple Watch Urtla، والتي توفر ما يصل إلى 36 ساعة من عمر البطارية بشحنة واحدة في الاستخدام العادي.

يعد وضع الطاقة المنخفضة الجديد منفصلاً عن وضع احتياطي الطاقة الموجود في Apple Watch والذي يعرض الساعة فقط عند تمكينها، من المهم أيضًا معرفة أن وضع الطاقة المنخفضة يعمل عن طريق تعطيل أو التأثير على عدد من الميزات المحددة على Apple Watch .

الميزات التي تم إيقاف تشغيلها بواسطة وضع الطاقة المنخفضة

1- معروض دائمًا.

2- إشعارات معدل ضربات القلب لعدم انتظام ضربات القلب وارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض معدل ضربات القلب.

3- قياسات معدل ضربات القلب الخلفية.

4- قياسات الأكسجين في الدم الخلفية

5- تذكير ببدء التمرين

عندما تنخفض نسبة بطارية Apple Watch إلى 10%، سيسألك تنبيه وضع الطاقة المنخفضة عما إذا كنت تريد تشغيل الميزة، لاحظ أن وضع الطاقة المنخفضة يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند شحن Apple Watch بنسبة 80%، ما لم يقوم المستخدمون بتشغيله يدويًا لعدد محدد من الأيام، ضع في اعتبارك أنه يمكنك تشغيل وضع الطاقة المنخفضة تلقائيًا عند بدء التمرين، مع استمرار قياس المقاييس مثل معدل ضربات القلب والوتيرة.

فيما يلي كيفية تشغيل الميزة يدويًا على Apple :

1- اسحب لأعلى على وجه الساعة في Apple Watch لإظهار مركز التحكم.

2- اضغط على زر نسبة البطارية، ثم تفعيل وضع

وضع الطاقة المنخفضة Low Power Mode