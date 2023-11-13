شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة استخدام "تطبيق Depth" للأنشطة تحت الماء في Apple Watch Urtla والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن استخدام Apple Watch Urtla للغوص حتى عمق 40 مترًا (130 قدمًا)، وتم تصميم تطبيق Depth الجديد للساعة لتحقيق أقصى استفادة من الأنشطة الترفيهية تحت الماء مثل الغطس والسباحة تحت الماء والغوص الحر الضحل، حيث يوفر تطبيق Depth معلومات حول درجة حرارة الماء والعمق الحالي والحد الأقصى للعمق بالإضافة إلى الوقت ، وفقاً لموقع macrumors.

يتم فتح تطبيق Depth تلقائيًا عندما تكون Apple Watch Urtla مغمورة بالمياه على عمق متر واحد أو أكثر، أو يمكنك بدء الجلسة يدويًا عن طريق فتح التطبيق.

عند فتح تطبيق العمق، يتم تشغيل ميزة قفل الماء لمنع أي إدخال غير مقصود على الشاشة، لهذا السبب، إذا كنت تريد تسجيل تمرين مثل السباحة في المياه المفتوحة، فافتح تطبيق التمرين وابدأ التمرين قبل غمر المياه لـ Apple Watch Urtla.

عند الانتهاء، اضغط مع الاستمرار على Digital Crown لإيقاف تشغيل Water Lock وإنهاء جلستك، سيتم فتح الشاشة، وسيتم تشغيل سلسلة من النغمات لإزالة أي مياه متبقية في مكبر صوت الساعة.

بعد الغوص، سترى ملخصًا للغوص يوضح المدة التي قضيتها تحت الماء، والحد الأقصى للعمق، ونطاق درجة حرارة الماء الذي واجهته، ويمكنك أيضًا رؤية درجة حرارة المياه وعمقها في مخطط زمني داخل تطبيق Health، ولكن ليس المقاييس الأخرى.

كيفية تعطيل ميزة التشغيل التلقائي لتطبيق Depth

1- قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على Apple Watch Urtla.

2- اضغط على عام، ثم اضغط على التشغيل التلقائي.

3- "عند الغمر"، قم بإيقاف تشغيل المفتاح الموجود بجوار تطبيق التشغيل التلقائي.

كيفية تغيير وحدات قياس تطبيق العمق

1- قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على Apple Watch Urtla.

2- اضغط على العمق.

3- اختر قدم أو متر للعمق، وفهرنهايت أو درجة مئوية لدرجة الحرارة.

يعمل تطبيق Depth على عمق أقصى يبلغ 130 قدمًا (40 مترًا)، إذا نزلت إلى ما دون هذا العمق، تتحول الشاشة إلى اللون الأصفر، وقد تتوقف بعض وظائف Apple Watch Urtla عن العمل أو قد تعمل بشكل متقطع.