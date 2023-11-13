علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: يعني إيه؟.. الوضع السينمائى "Cinematic Mode" فى هاتف أيفون وكيف يعمل

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القاهرة - سامية سيد - قامت Apple بتوسيع خيارات الدقة عند التصوير في الوضع السينمائي، ويستخدم الوضع السينمائي تقنية Dolby Vision HDR  وتقنية تسمى "Rack Focus" لتحويل التركيز بسلاسة من موضوع إلى آخر عند تصوير الفيديو.

 

ويقوم بذلك عن طريق تثبيت التركيز على الموضوع في المشهد وطمس الخلفية لتحقيق عمق المجال، إذا قمت بعد ذلك بتحريك الكاميرا للتركيز على هدف جديد أو دخول هدف جديد إلى المشهد، يقوم الوضع السينمائي تلقائيًا بتبديل نقطة التركيز إلى هذا الهدف الجديد وطمس الخلفية، وفقاً لموقع macrumors.

 

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتصوير فيديو لشخص ما ثم دخل شخص آخر إلى المشهد، فسيقوم جهاز iPhone  الخاص بك بذكاء بضبط الضبابية المحيطة لقفل التركيز على الشخص الثاني، وسيعود تلقائيًا إلى الهدف الأولي إذا نظر وجه الشخص بعيدًا عن الكاميرا، مما يؤدي بشكل فعال إلى توليد تأثير صناعة أفلام احترافية متطورة بسرعة.

 

تستهلك الدقيقة من الفيديو السينمائي 135 ميجابايت من مساحة التخزين مع تحديد 4K  بمعدل 24 إطارًا في الثانية (نمط الفيلم)، و170 ميجابايت من التخزين مع 4K  بمعدل 30 إطارًا في الثانية (دقة أعلى).

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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