شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. الوضع السينمائى "Cinematic Mode" فى هاتف أيفون وكيف يعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Apple بتوسيع خيارات الدقة عند التصوير في الوضع السينمائي، ويستخدم الوضع السينمائي تقنية Dolby Vision HDR وتقنية تسمى "Rack Focus" لتحويل التركيز بسلاسة من موضوع إلى آخر عند تصوير الفيديو.

ويقوم بذلك عن طريق تثبيت التركيز على الموضوع في المشهد وطمس الخلفية لتحقيق عمق المجال، إذا قمت بعد ذلك بتحريك الكاميرا للتركيز على هدف جديد أو دخول هدف جديد إلى المشهد، يقوم الوضع السينمائي تلقائيًا بتبديل نقطة التركيز إلى هذا الهدف الجديد وطمس الخلفية، وفقاً لموقع macrumors.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتصوير فيديو لشخص ما ثم دخل شخص آخر إلى المشهد، فسيقوم جهاز iPhone الخاص بك بذكاء بضبط الضبابية المحيطة لقفل التركيز على الشخص الثاني، وسيعود تلقائيًا إلى الهدف الأولي إذا نظر وجه الشخص بعيدًا عن الكاميرا، مما يؤدي بشكل فعال إلى توليد تأثير صناعة أفلام احترافية متطورة بسرعة.

تستهلك الدقيقة من الفيديو السينمائي 135 ميجابايت من مساحة التخزين مع تحديد 4K بمعدل 24 إطارًا في الثانية (نمط الفيلم)، و170 ميجابايت من التخزين مع 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية (دقة أعلى).