شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتجنب محتوى Dynamic Island على شاشة موبايلك الأيفون؟.. اعرف إزاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم وحدات البكسل المعروضة حول Dynamic Island"الجزيرة الديناميكية" بدمجها في منطقة واحدة على شكل حبة تغير حجمها وشكلها لاستيعاب أنواع مختلفة من التنبيهات والإشعارات والتفاعلات، مما يحولها إلى نوع من مركز المعلومات الأمامي والمركزي، وفقاً لموقع macrumors.

في بعض الاحيان يشتت المحتوى الذي يظهر في Dynamic Island انتباهك، خاصة عندما تحاول التركيز على شيء آخر على شاشة جهاز iPhone الخاص بك، لسوء الحظ، لا توجد حاليًا طريقة لتعطيل محتوى Dynamic Island تمامًا، حيث أن سلوكه مدمج في نظام التشغيل iOS 16، ومع ذلك، إذا كنت مشتتًا بسبب الرسوم المتحركة الخاصة به، فيمكنك استبعادها عن طريق التمرير إلى اليسار أو اليمين عبر الجزيرة الديناميكية، دون التأثير على أي شيء ذي صلة.

على سبيل المثال، إذا كان هناك ألبوم في Apple Music قيد التشغيل وقمت بتجاهل الشكل الموجي الصوتي والأعمال الفنية في Dynamic Island، فسوف يستمر تشغيل الموسيقى في الخلفية، وينطبق الشيء نفسه على عندما تتجاهل مؤقتًا - فسيظل يقوم بالعد التنازلي في الخلفية على الرغم من أنه لم يعد مرئيًا على الشاشة.

إذا تم تقسيم ‌الجزيرة الديناميكية‌ إلى نشاطين في الخلفية وتريد التخلص من أحدهما أو كليهما، فاستخدم نفس إيماءة التمرير على الجزء الأكبر لإخفائه، ثم، بنفس الطريقة، قم بالتمرير عبر النشاط المتبقي الذي يمتد عبر الجهاز اللوحي.

إذا قمت بتجاهل كل الأنشطة في Dynamic Island، فسوف تعيد شكل الحبة إلى حالتها الخاملة السابقة، مما يتيح لك التركيز بالكامل على ما هو آخر على الشاشة.