شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كفاءات ومواهب سعودية تُبدع في إنتاج ألعاب فيديو جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد شركة "مانجا" هي أول شركة سعودية تنشر ألعاب فيديو بتصنيف فئة “AAA”.

وما يميز جهود الشركة، أن إنتاجها بأيدي كفاءات ومواهب سعودية، عملت على تعريب الألعاب ومواءمتها وتسويقها.

إنتاج ألعاب الفيديو في السعودية

وتضمنت الألعاب لعبة "مغامرات الفضاء جريندايزر: وليمة الذئاب" ولعبة "السنافر 2: سجين الجوهرة الخضراء" وكذلك لعبة "فلاش باك 2".

ولعبة "جريندايزر" تتضمن مغامرة ملحمية والانطلاق في رحلة استكشاف أشهر المعالم والشخصيات داخل عالم مذهل صنعه "جو ناجاي" مؤلف السلسلة الأصلية.

بإمكان اللاعبين أيضا اكتشاف عالم خيالي مليء بالمفاجآت في لعبة "السنافر 2" ومساعدة شخصيات السنافر الشهيرة في مهمة تخليص عالمهم من وحوش الجوهرة الخضراء.

وفي الجزء الثاني من لعبة "فلاش باك"، يستعد اللاعبون لخوض مهمة جديدة مع كونراد وأيشا داخل عالم سايبربنك المليء بالمخاطر والغموض والذكريات المفقودة.

إطلاق الألعاب الجديدة

وأطلقت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" هذه المجموعة الجديدة من ألعاب الفيديو على مختلف منصات اللعب.

وجاء هذا في حدث خاص تحت عنوان XP في الرياض، حضره نخبة من الإعلاميين وصنّاع المحتوى المؤثرين وأصحاب الشأن تحت سقف واحد.

الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور عصام بخاري، أعرب عن اعتزازه بإطلاق الألعاب الجديدة.

كفاءات ومواهب سعودية في إنتاج ألعاب الفيديو

كما أبدى اعتزازه بالإنجازات التي حققتها الكفاءات السعودية على المستوى العالمي في مجالات الإنتاج وصناعة المحتوى مثل فيلم الرحلة ومسلسل أساطير في قادم الزمان.

هذا بالإضافة إلى النجاحات في مجالات التوزيع والتراخيص للأنيمي لكل من جراندايزر وكابتن تسوباسا.

وقال: اليوم نفتخر بهذه الخطوة المهمة بنشر ثلاثة ألعاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط كأول شركة سعودية تنشر ألعاب من فئة AAA على يد شباب سعوديين الذي نثق بأن الاستثمار فيهم والإيمان بقدراتهم هو الخيار الاستراتيجي للمنافسة الإقليمية والعالمية.