شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AirPods Pro 3.. كل ما تحتاج معرفته عن الجيل المقبل من سماعة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في معركة سماعات الأذن اللاسلكية من الدرجة الأولى، كان وصول أبل AirPods Pro 2 هو اللحظة التي تسلق فيها عملاق التكنولوجيا قمة الجبل أخيرًا، فعندما تم إطلاق AirPods Pro 2 العام الماضي، فعلت شركة أبل أكثر من مجرد العودة المنافسة، حيث تستعد الشركة للسيطرة على السوق بسماعة AirPods Pro 3.

تاريخ إصدار أبل AirPods Pro 3 وسعره بحسب موقع mashable، فاستنادًا إلى الجدول الزمني القياسي لإصدارات AirPods السابقة من أبل، يمكننا أن نتوقع إصدار AirPods Pro 3 في وقت ما خلال العام المقبل أو حتى 2025، وهذا يعني أن الجيل الثاني من AirPods موجود لتبقى لفترة قصيرة.

وفقًا لمحلل الصناعة Ming-Chi Kuo، فإن الإطار الزمني الدقيق سيكون إما النصف الأخير من عام 2024 أو في وقت ما في أوائل عام 2025، وعلاوة على ذلك، تشير الشائعات الأخيرة من مارك جورمان في بلومبرج إلى أن شركة أبل تمنح تشكيلة AirPods الخاصة بها تجديدًا كبيرًا في عام 2025.

من ناحية السعر، إذا التزمت شركة أبل بخطة إصدارات AirPods السابقة، فإننا ننظر إلى سعر يبلغ حوالي 249 دولارًا، إنه سعر مناسب جدًا ويتوافق مع معايير الصناعة. ومع ذلك، نظرًا للأخبار الأخيرة حول سعي شركة أبل إلى زيادة سعر iPhone بسبب تكاليف الإنتاج، فلا تتفاجأ إذا كانت هناك زيادة كبيرة في أسعار أجهزة Pro 3 في المستقبل القريب.

مواصفات ومميزات سماعات ابل AirPods Pro 3 من المتوقع أن تحتفظ أبل AirPods Pro 3 المنتظرة بالتصميم الأيقوني لأسلافها، حيث تتميز بمظهر أنيق مألوف مع أطراف أذن قابلة للتبديل وعناصر تحكم بديهية تعمل باللمس، إحدى الترقيات الملحوظة هي الانتقال إلى علبة شحن USB-C، بما يتماشى مع المعايير العالمية ويعزز راحة المستخدم.

وتشير بعض الشائعات من Android Authority وPhone Arena إلى أن ابتكار أبل يمتد إلى الميزات التي تركز على الصحة، ومن المحتمل أن تشمل تتبع الحالة المزاجية، واختبارات السمع، ومراقبة درجة حرارة الجسم، ودمج العافية في تجربة الاستماع.

بالإضافة إلى ذلك، تحت الغطاء، يمكن أن يوفر إدخال شرائح H3 وU2 الجديدة تطورات في الصوت وإلغاء الضوضاء النشط والاتصال، بالإضافة إلى ذلك، سيضمن التوافق مع نظام التشغيل iOS 17 التكامل السلس مع النظام البيئي لشركة أبل، مع الحفاظ على ميزات مثل الصوت المكاني والتبديل التلقائي بين الأجهزة.

ويعتقد أن AirPods Pro 3، مع هذه الترقيات، على وشك إعادة تعريف معايير سماعات الأذن اللاسلكية. ولكن بالطبع، كما هو الحال دائمًا، حتى نسمع ذلك من شركة أبل، خذ كل ما تقرأه بحذر.