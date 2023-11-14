شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إلغاء ظهور منشورات Threads على فيس بوك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ إطلاق Threads في يوليو، قامت Meta بزيادة التكامل بينها وبين فيس بوك وانستجرام، أحد الأمثلة على هذا التكامل هو أن انستجرام وفيس بوك يعرضان الآن بعض المنشورات داخل التطبيق للمحتوى المقترح من Threads، وفقاً لموقع 9to5mac.

استجابةً لتعليقات مستخدمي Threads ، تعمل Meta الآن على إضافة القدرة للمستخدمين على إلغاء الاشتراك في تضمين منشوراتهم في هذه الاقتراحات.

بدأت Meta لأول مرة في عرض اقتراحات Threads هذه على فيس بوك وانستجرام في أغسطس، تعرض الرف الدائري منشورات Threads من الأشخاص الذين ترتبط بهم على فيس بوك وانستجرام، مع رابط سريع لفتح (أو تنزيل) تطبيق Threads والانضمام إلى المحادثة.





توضح ميتا: "إذا كان ملفك الشخصي عامًا، فقد يتم اقتراح منشوراتك على تطبيقات أخرى حتى يتمكن الأشخاص من اكتشافك ومتابعتك"، ومع ذلك، هذا الأسبوع، يمنح Meta الآن مستخدمي Threads خيار إلغاء الاشتراك في ظهور منشوراتهم كمحتوى مقترح في Meta وانستجرام.

كيفية إلغاء الاشتراك في ظهور منشورات Threads على فيسبوك وانستجرام يمكنك العثور على هذا الخيار الجديد في تطبيق Threads ضمن "الخصوصية" في فئة جديدة تسمى "اقتراح منشورات على تطبيقات أخرى"، هنا، يمكنك اختيار إلغاء الاشتراك في اقتراح منشوراتك على انستجرام أو فيس بوك، ويعد كل من Instagram وFacebook مفتاحين منفصلين، لذا يمكنك اختيار إلغاء الاشتراك في أحدهما فقط أو كليهما.

إذا كنت لا ترى خيار "اقتراح منشورات" الجديد في تطبيق Threads، فتأكد من تشغيل أحدث إصدار من التطبيق من App Store، لا تزال الميزة قيد التنفيذ، لذا قد لا تكون متاحة لحسابك بعد.