شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل حسابك على Gmail مخترق؟.. علامات ونصائح للحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن علامات تحذيرية رئيسية تشير إلى تعرض حساب البريد الإلكترونى الخاص بك للاختراق، وأكد عملاق التكنولوجيا أيضًا الخطوات التي يجب عليك اتخاذها إذا قام شخص ما باقتحام حسابك على جوجل.

وبحسب موقع thesun البريطانى، فقبل كل شيء، إحدى أكبر علامات الاختراق هي وجود نشاط غير مألوف في حسابك، إنها علامة أكيدة على وجود خطأ ما، ويجب التحقيق فيه دائمًا في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت جوجل: "إذا لاحظت نشاطًا غير مألوف على حسابك في جوجل أو Gmail أو منتجات جوجل الأخرى، فمن المحتمل أن شخصًا آخر يستخدمه دون إذنك"، كما حذرت جوجل أنه من ضمن العلامات الرئيسية التي تشير إلى اختراق حسابك هي عندما ترى تغييرات غير مألوفة في كلمة المرور الخاصة بك أو رقم هاتف الاسترداد.

وقد تلاحظ أيضًا أن شخصًا ما قد قام بحذف حسابك، أو أنه لا يمكنك تسجيل الدخول لسبب آخر، فهذه كلها إشارات حمراء تشير إلى وجود خطأ ما في حسابك.

ما يجب القيام به أولا، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

إذا لم تتمكن من تسجيل الدخول، فستحتاج إلى الانتقال إلى صفحة استرداد الحساب هنا.

بعد ذلك، ستحتاج إلى مراجعة نشاط حسابك.

انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك ثم اختر الأمان على اللوحة اليمنى.

انظر الآن ضمن الأحداث الأمنية الأخيرة واختر مراجعة الأحداث الأمنية.

ابحث عن أي نشاط يبدو مريبًا أو غير مألوف.

إذا رأيت أي نشاط يقلقك، فاختر لا، لم يكن أنا.

سيتم إرشادك خلال عملية تأمين حسابك.

من الممكن أيضًا مراجعة الأجهزة التي تستخدم حسابك.

انتقل إلى حساب جوجل الخاص بك واختر الأمان > أجهزتك > إدارة الأجهزة.

إذا رأيت أي أجهزة لم تتعرف عليها، فحدد ألا تتعرف على جهاز؟

مزيد من الأمان

وتوصي جوجل أيضًا بتشغيل التحقق على خطوتين، وهذا يضيف طبقة إضافية من الحماية تتجاوز مجرد كلمة المرور الخاصة بك.

إذا كنت تعتقد أن نظامك بالكامل (سواء كان الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصي) قد تم اختراقه وأن برنامج مكافحة الفيروسات لا يساعدك، ففكر في إعادة ضبطه على إعدادات المصنع.

ولكن قبل القيام بذلك، حاول حذف أي تطبيقات أو ملحقات مشبوهة قمت بتثبيتها مؤخرًا، كما يجب عليك أيضًا تجنب استخدام كلمة مرور حساب جوجل الخاص بك للتطبيقات والخدمات الأخرى، وبهذه الطريقة، لن يتم اختراق حساب جوجل الخاص بك في حالة اختراق الخدمات الأخرى أو تعرضها للتسريب.