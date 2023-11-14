تكنولوجيا: الكشف عن الحاسب Lenovo ThinkStation P8 مع معالج AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة لينوفو جهاز الكمبيوتر ThinkStation P8، والذي يستهدف جميع المحترفين. ويأتي الجهاز مزود بمعالجvAMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series ومعالج الرسومات NVIDIA RTX، وهو مصمم لإعادة تعريف معايير الأداء.

وبناءً على نجاح P620، يتميز جهاز ThinkStation P8 بتصميم حراري محسّن في هيكل أنيق مستوحى من Aston Martin. ويضمن التصميم الحراري المعزز لجهاز ThinkStation P8 قدرة وحدات المعالجة المركزية AMD وبطاقات الرسومات NVIDIA RTX على التعامل مع كل شيء، بدءًا من مسارات العمل كثيفة البيانات وحتى الرسومات في الوقت الفعلي وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن المواصفات الدقيقة للمعالج، فمن المحتمل أن يكون ThinkStation P8 قابلاً للتهيئة باستخدام ما يصل إلى Ryzen Threadripper PRO 7995WX، وهو معالج بتنقية تصنيع 5 نانومتر مع 96 نواة Zen 4 يمكنها تعزيز ما يصل إلى 5.1 جيجاهرتز و 192 موضوعًا و 350 واط TDP الافتراضي.

بدءًا من محركات أقراص M.2 PCIe Gen 4 SSD مع دعم RAID إلى محركات الأقراص الثابتة لتوفير سعة تخزين كبيرة، وذاكرة DDR5 تصل سعتها إلى 2 تيرابايت، وسبع فتحات PCIe، تم تصميم جهاز P8 لتحقيق المرونة والكفاءة.

من المقرر توفر الجهاز في الربع الأول من عام 2024، وهو يستهدف المتخصصين في مجالات مثل الهندسة المعمارية والهندسة والإعلام والرعاية الصحية والتعليم والبحث.

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