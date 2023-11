شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تمنع الذكاء الاصطناعى من الاستيلاء على وظيفتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد خبراء الذكاء الاصطناعي لصحيفة The U.S. Sun عن المهن الخمس التي يعتقد أنها ستضيع لصالح الذكاء الاصطناعي، حيث يتقدم الذكاء الاصطناعى بسرعة بالفعل ويظهر قدرته على إكمال المهام بنجاح مثل الإنسان تمامًا.

وأطلق مارك مينيفيتش، رائد الذكاء الاصطناعي والاستراتيجي الشهير، كتابه الجديد Our Planet Powered By AI، والذي يتناول هذا الموضوع، وقال لصحيفة The U.S Sun: "الوظائف التي أعتقد أنها الأكثر عرضة لخطر استبدال الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة هي الصرافين، والمسوقين عبر الهاتف، وسائقي الشاحنات، وموظفي الدفاتر والمحاسبة، وأخصائيي الأشعة".

وأوضح مينيفيتش أن هذه الوظائف مرتبطة "بمهام بدنية أو معرفية يمكن التنبؤ بها"، ولقد شهدنا بالفعل ارتفاعًا في عمليات الدفع الذاتي في متاجر البيع بالتجزئة والمكالمات الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتابع مينيفيتش: "إن أمناء الصندوق معرضون للخطر لأن شركات مثل أمازون تعمل على أتمتة المتاجر والاستفادة من الرؤية الحاسوبية.

واستكمل "لقد أصبح التسويق عبر الهاتف جاهزًا للتغيير من خلال الذكاء الاصطناعي للمحادثة وروبوتات الدردشة التي يمكن أن تكون مقنعة، "ستواجه قيادة الشاحنات اضطرابات كبيرة مع ظهور المركبات ذاتية القيادة، مما يهدد ملايين الوظائف على مستوى العالم، تتكون أدوار مسك الدفاتر والمحاسبة من مهام بيانات متكررة ستتعامل معها الخوارزميات قريبًا".

وأضاف "حتى الوظائف المتخصصة مثل الأشعة قد يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعى، مع خوارزميات التعلم العميق التي تتطابق بالفعل مع الأداء البشري أو تتجاوزه"، وعلى الرغم من أن فقدان بعض الوظائف قد يبدو قاتما، إلا أن مينيفيتش لا يعتقد أن الناس سيكونون عاطلين عن العمل.

ويعتقد الخبير أن البشر يمكن أن يزدهروا جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي في مكان العمل، وينصح بالاعتماد على ما يجعلنا بشرًا كوسيلة للتميز.

وقال: "لتجنب الاستعاضة عن الذكاء الاصطناعي، فإن المفتاح هو أن يركز البشر على تطوير قدراتنا الفطرية - الإبداع، والذكاء العاطفي، والمرونة، والتفكير الاستراتيجي، الوظائف التي تنطوي على التفكير، والارتباط بالناس، واتخاذ القرارات المعقدة ستكون الأصعب على الذكاء الاصطناعي لتكرارها."

كما سلط الخبير الضوء على تقرير معهد ماكينزي العالمي الذي يشير إلى إمكانية أتمتة 30% من أنشطة العمل، وأشار هذا التقرير أيضًا إلى أن 5% من المهن بأكملها يمكن أن تُفقد لصالح الذكاء الاصطناعي، وأضاف مينيفيتش: "هذا يعني أن معظم الوظائف ستتغير، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي المهام المتكررة ولكن البشر ما زالوا يلعبون الأدوار الأساسية، سنحتاج إلى التكيف مع العمل جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي وإدارته."