تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 13 4G يحصل على شهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف ذكي جديد والذي يطلق عليه اسم Redmi Note 13 4G. وقد ظهر الجهاز بالفعل على موقع شهادة IMDA في سنغافورة.

والآن، ظهر الهاتف أيضًا على قاعدة بيانات شهادات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لتكشف عن بعض المواصفات الرئيسية.

وعلى ما يبدو، يأتي الجهاز والذي يحمل رقم الطراز 23129RA5FL، مزودًا بدعم شبكات 2G و 3G و 4G، إلى جانب التوافق مع شبكات WiFi بتردد 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز.

يعتبر الهاتف ثنائي شرائح الاتصال وهو يأتي مع دعم GPS و GLONASS و Galileo وBDS و SBAS للملاحة. علاوةً على ذلك، يوفر الهاتف اتصال Bluetooth، وسيتم تحميله مسبقًا مع واجهة MIUI 14 المعتمدة على نظام Android 13.

وعلى الرغم من أن القائمة لا تكشف عن أي تفاصيل أخرى للمواصفات، فقد ادعى تقرير سابق أن المعالج المستخدم سيكون هو نفس معالج Snapdragon 685 من العام الماضي.

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