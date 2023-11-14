تكنولوجيا: ظهور هاتف Samsung Galaxy Xcover 7 في تسريبات مصورة “تبدو” رسمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستحصل مجموعة Galaxy Xcover القوية من سامسونج قريبًا على هاتف جديد، وذلك بعد Galaxy Xcover6 Pro اعتبارًا من منتصف عام 2022.

ومن الواضح أنه سيُطلق على الهاتف اسم Galaxy Xcover 7، وقد تم تسريب بعض الصور ذات المظهر الرسمي له اليوم.

وعلى ما يبدو، يحتوي Xcover 7 على كاميرا خلفية واحدة وتصميم قوي. ويُزعم أن اللوحة الخلفية قابلة للإزالة بواسطة المستخدم أيضًا.

ومن الجانب الأيسر، يوجد زر Xcover القابل للتخصيص، والذي يمكنك استخدامه لأي شيء تريده تقريبًا، مثل بدء تشغيل تطبيق، والضغط والتحدث، وما إلى ذلك.

وكما هو الحال مع الاصدار السابق، من المتوقع أن يتميز Xcover 7 بتوافق MIL-STD-810H بالإضافة إلى معيار مقاومة الغبار والماء IP68.

لم يتم بعد الكشف عن مواصفات Xcover 7، لكن جدير بالذكر انه تم تشغيل Xcover6 Pro من العام الماضي بواسطة معالج Snapdragon 778G، وكان ذلك يحمل علامة Pro التجارية.

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