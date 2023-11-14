iPhone 16 سيكون أول هاتف ذكي من آبل يعمل بالذكاء الإصطناعي المتطور

أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً، هذه هي مقولة آبل المفضلة التي تحذو حذوها وبعدها تهيمن على أي قطاع جديد تدخله، وعلى ما يبدو فإن الذكاء الإصطناعي سيكون هدف آبل الذي ستركز عليه بقوة الفترة القادمة من خلال iPhone 16، وبالطبع لا يخفى على أحد أن آبل لم تلحق بالركب بعد في مجال الذكاء الإصطناعي. حيث أصبحنا نرى بوتات الذكاء الإصطناعي مثل شات جي بي تي لشركات مثل جوجل ومايكروسوفت وسامسونج. إلا أن صانع الآيفون لا يزال متأخرا كثيرا ولم يقدم أي شئ حتى الآن سوى سيري وأوامره البدائية التي لا يفهم معظمها.

iPhone 16 و الذكاء الإصطناعي

لكن يبدو أن كل هذا سوف يتغير العام القادم عند كشف النقاب عن سلسلة آيفون 16 حيث تشير الشائعات إلى أن عملاق التكنولوجيا يعتزم الدخول في المنافسة بقوة من خلال استخدام خوارزمية التعلم العميق LLM الخاص به، وترغب أبل في إدخال الذكاء الإصطناعي التوليدي على سيري لتجديده بالكامل في محاولة للسيطرة على المساعدات الإفتراضية بل وتضع الشركة نصب عينها الهيمنة على مجال الذكاء الإصطناعي من خلال تطوير سيري ليصبح أقوى ذكاء اصطناعي في العالم.

وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها أن صانع الآيفون يعمل على روبوت دردشة خاص به على غرار شات جي بي تي. حيث أشار مارك جورمان من بلومبرج منذ بضعة أشهر أن الذكاء الاصطناعي التوليدي شكّل جهدا وضغطا كبيرا على الشركة ومع ذلك، لم تتمكن آبل من إطلاق روبوت دردشة موجه للمستخدمين، ومن أجل اللحاق بالركب، تعمل شركة آبل على قدم وساق للكشف عن جهودها في مجال الذكاء الإصطناعي خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 الذي سينعقد في شهر يونيو 2024.

ولكن الميزات الحصرية للذكاء الإصطناعي الخاصة بآبل سوف نراه بشكل واضح خلال مؤتمر إزاحة الستار عن تشكيلة iPhone 16 أواخر العام المقبل حيث تعتزم الشركة الإعتماد على المحرك العصبي ومعالجة كل شئ على الجهاز لحماية الخصوصية، ولكي تعمل طرز أيفون 16 بشكل سلس مع ميزات الذكاء الإصطناعي لآبل، سوف يحتوي الآيفون الجديد على معالج A18 بينما ستحصل طرو برو على شريحة A18 Pro.

أيضا، من المحتمل أن يعتمد نموذج الذكاء الاصطناعي من آبل على ميزات جديدة في الشريحة مما يعني أنه لا يمكن استخدامه على أجهزة الآيفون القديمة. وقد يعني هذا أيضًا أن روبوت الدردشة الخاصة بآبل سيكون متاح فقط على أجهزة الماك المزودة بشرائح M4، والتي من المحتمل أن تصل في 2025.

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في النهاية، هل ستنجح آبل في التغلب على ChatGPT وروبوتات الدردشة الأخرى مثل بارد من جوجل وبوتات AI لمايكروسوفت والعملاق سامسونج، علينا الإنتظار حتى موعد إطلاق آيفون 16 نهاية 2024 وحينها سوف نرى ما ستقدمه الشركة في مجال الذكاء الإصطناعي.